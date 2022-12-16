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    Гости способны доставить проблемы «Бостону»?

    «Бостон» — «Лос-Анджелес». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 16 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    Не сказать, что «Бостон» в последних поединках потерял победный задор, но два поражения за пять последних поединков — это много для нынешнего лидера лиги, особенно поражение от «Аризоны» (3:4).

    Поражение от «Вегаса» по буллитам продолжает оставаться единственным, которое дружина Монтгомери потерпела на своем льду.

    Коэффициенты матча Бостон — Лос-Анджелес

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  • 1.674.804.05Фрибет$40
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    Сейчас «мишки» располагаются на первом месте в конференции и лиге, постепенно увеличивая отрыв от преследователей. После 28 матчей у команды из Массачусетса 47 набранных баллов.

    «Лос-Анджелес»

    За 32 поединка сезона «Лос-Анджелес» смог набрать 35 очков, но в последних матчах у коллектива из Лос-Анджелеса серьезные проблемы с игрой.

    За четыре последних матча «короли» смогли выиграть только один матч у «Монреаля» (4:2) При этом за три проигранных поединка дружина Маклеллана дважды не смогла забросить ни одной шайбы своим соперникам: «Торонто» (0:5) и «Баффало» (0:6).

    «Лос-Анджелес» за три последних матча выиграл два поединка в противостоянии с «Бостоном», и уже только на основании этого можно предположить, что коллектив из Калифорнии может заметно осложнить жизнь лучшей команде лиги на данный момент времени.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.82, на гостей — 4.28.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Бостон» вроде как оправился от двух недавних поражений и продолжит побеждать.

    Альтернативный прогноз: У гостей наблюдаются серьезные проблемы с пропущенными шайбами, поэтому будет неудивительно, если игра завершится с обилием голов.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.26.

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    «Бостон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости способны доставить проблемы «Бостону»?
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