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    Гости возьмут реванш за последнее «сухое» поражение?

    «Детройт» — «Каролина». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Каролина»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    У «Детройта» проблема с домашними поединками на протяжении всего сезона. В трех последних матчах три поражения, и в качестве обидчиков выступили «Торонто» (2:4), «Вегас» (1:4) и «Баффало» (4:5). За три этих матча мичиганский клуб пропустил целых 13 шайб.

    За последние семь поединков «Детройт» выиграл только два раза. Причем обе эти игры случились на выезде. В одном матче был обыгран «Коламбус» (4:2), а в другом жертвой пала сама «Тампа» (4:2).

    Сейчас «краснокрылая» команда располагается на девятом месте в своей конференции. Удивительно, но в противостоянии с «Каролиной» именно подопечные Лалонда выиграли два последних очных матча.

    «Каролина»

    За 27 сыгранных поединков «Каролина» набрала 36 очков и идет в лидирующей группе восточной конференции, что уже является достижением учитывая, как сдали остальные лидеры в лице «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориды» и остальных.

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    «Каролина» проиграла только один матч «Анахайму» (3:4) за шесть последних поединков, и то оно случилось лишь в овертайме. В предстоящем матче есть отличные шансы разжиться ещё одной победой, несмотря на то, что в последних игра с «красными крыльями» у «ураганов» дела обстоят не очень.

    Несмотря на то, что два последних матча «Детройту» были проиграны, но гостевое поражение случилось только в овертайме и подопечные Бриндамора не против взять реванш за то недоразумение.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.54, на гостей — 2.14.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Каролина» на подъеме и не собирается просто так отдавать игру сопернику, который слабее её.

    Альтернативный прогноз: «Детройт» сейчас не проходной клуб, поэтому много голов в матче с ним вряд ли будет.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.

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    «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости возьмут реванш за последнее «сухое» поражение?
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