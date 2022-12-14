«Детройт»
У «Детройта» проблема с домашними поединками на протяжении всего сезона. В трех последних матчах три поражения, и в качестве обидчиков выступили «Торонто» (2:4), «Вегас» (1:4) и «Баффало» (4:5). За три этих матча мичиганский клуб пропустил целых 13 шайб.
За последние семь поединков «Детройт» выиграл только два раза. Причем обе эти игры случились на выезде. В одном матче был обыгран «Коламбус» (4:2), а в другом жертвой пала сама «Тампа» (4:2).
Сейчас «краснокрылая» команда располагается на девятом месте в своей конференции. Удивительно, но в противостоянии с «Каролиной» именно подопечные Лалонда выиграли два последних очных матча.
«Каролина»
За 27 сыгранных поединков «Каролина» набрала 36 очков и идет в лидирующей группе восточной конференции, что уже является достижением учитывая, как сдали остальные лидеры в лице «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориды» и остальных.
«Каролина» проиграла только один матч «Анахайму» (3:4) за шесть последних поединков, и то оно случилось лишь в овертайме. В предстоящем матче есть отличные шансы разжиться ещё одной победой, несмотря на то, что в последних игра с «красными крыльями» у «ураганов» дела обстоят не очень.
Несмотря на то, что два последних матча «Детройту» были проиграны, но гостевое поражение случилось только в овертайме и подопечные Бриндамора не против взять реванш за то недоразумение.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.54, на гостей — 2.14.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Каролина» на подъеме и не собирается просто так отдавать игру сопернику, который слабее её.
Альтернативный прогноз: «Детройт» сейчас не проходной клуб, поэтому много голов в матче с ним вряд ли будет.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.