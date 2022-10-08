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    «Сибири» достанется победа в тяжелейшей борьбе?

    «Сибирь» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Сочи»
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    Вячеслав Литовченко
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Сибирь»

    «Сибирь» успела провести в регулярке 16 матчей, в которых собрала столько же очков. В турнирной таблице Восточной конференции 16 баллов достаточно для пятой строчки. Дистанция между четвертым «Салаватом» — 2 поинта.

    В последних матчах у «Сибири» все плохо — только одна победа в пяти заходах и еще один балл в результате поражения «Нефтехимику» в овертайме 27-го сентября (1:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Сибирь — Сочи

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    Два очка команда Андрея Мартемьянова брала 29-го числа благодаря сенсации в Москве, где гости из Новосибирска не постеснялись реализовать максимум в драке с ЦСКА (3:1).

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    После «армейцев» фарт и атакующие навыки «Сибири» куда-то спрятались, из-за чего трижды кряду команда проиграла. По паре баллов щедрые сибиряки накинули «Авангарду» (1:2), «Локомотиву» (1:2) и ЦСКА (0:3).

    «Сочи»

    Сочинцам в 14 играх перепало 8 очков. С такими хилыми статистическими данными команда по-прежнему занимает 11-е место на Западе, отставая на 3 балла от другого андердога — «Куньлуня».

    «Сибирь» в данный момент — стопроцентно кризисная команда, однако у «Сочи» совсем недавно все было еще хуже — в период с 14-го по 25-е сентября он проиграл в шести встречах кряду.

    В упомянутый отрезок команда Андрея Назарова пять раз уступила в основное время, а 1 очко ей досталось в результате слитого «Амуру» овертайма (1:2 ОТ).

    После «Амура» сочинцы успели прихлопнуть «Динамо» Минск (3:1), проиграть в горячем матче «Барысу» (4:5 ОТ), с запасом нагнуть «Адмирал» (4:2) и отдать 2 очка «Амуру» в очередной событийной встрече (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры выкатывают коэффициент 1.60, на ничью — 4.40, а на «Сочи» — 4.72.

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    Прогноз

    В играх с серьезными представителями двух конференций «Сибирь» выглядела мрачно — три подряд поражения, причем одно прилетело в максимально беззубой встрече с ЦСКА.

    Вероятно, андердог с Запада должен помочь вернуться к прошлым результатам, когда очки команда Мартемьянова собирала охотнее.

    Ставка

    Против «Сочи» хозяевам придется пахать, однако вероятные 2 балла того стоят — можно моментально прокачать свою статистику на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.10.

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    «Сибирь» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Сибири» достанется победа в тяжелейшей борьбе?
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