В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

«Сибирь» успела провести в регулярке 16 матчей, в которых собрала столько же очков. В турнирной таблице Восточной конференции 16 баллов достаточно для пятой строчки. Дистанция между четвертым «Салаватом» — 2 поинта.

В последних матчах у «Сибири» все плохо — только одна победа в пяти заходах и еще один балл в результате поражения «Нефтехимику» в овертайме 27-го сентября (1:2 ОТ).

Коэффициенты матча Сибирь — Сочи 1X2Новым игрокам 1.634.205.00Фрибет$40

Два очка команда Андрея Мартемьянова брала 29-го числа благодаря сенсации в Москве, где гости из Новосибирска не постеснялись реализовать максимум в драке с ЦСКА (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

После «армейцев» фарт и атакующие навыки «Сибири» куда-то спрятались, из-за чего трижды кряду команда проиграла. По паре баллов щедрые сибиряки накинули «Авангарду» (1:2), «Локомотиву» (1:2) и ЦСКА (0:3).

«Сочи»

Сочинцам в 14 играх перепало 8 очков. С такими хилыми статистическими данными команда по-прежнему занимает 11-е место на Западе, отставая на 3 балла от другого андердога — «Куньлуня».

«Сибирь» в данный момент — стопроцентно кризисная команда, однако у «Сочи» совсем недавно все было еще хуже — в период с 14-го по 25-е сентября он проиграл в шести встречах кряду.

В упомянутый отрезок команда Андрея Назарова пять раз уступила в основное время, а 1 очко ей досталось в результате слитого «Амуру» овертайма (1:2 ОТ).

После «Амура» сочинцы успели прихлопнуть «Динамо» Минск (3:1), проиграть в горячем матче «Барысу» (4:5 ОТ), с запасом нагнуть «Адмирал» (4:2) и отдать 2 очка «Амуру» в очередной событийной встрече (3:4).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры выкатывают коэффициент 1.60, на ничью — 4.40, а на «Сочи» — 4.72.

Прогноз

В играх с серьезными представителями двух конференций «Сибирь» выглядела мрачно — три подряд поражения, причем одно прилетело в максимально беззубой встрече с ЦСКА.

Вероятно, андердог с Запада должен помочь вернуться к прошлым результатам , когда очки команда Мартемьянова собирала охотнее.

Ставка

Против «Сочи» хозяевам придется пахать, однако вероятные 2 балла того стоят — можно моментально прокачать свою статистику на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТМ 4.5 за 2.10.