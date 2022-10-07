В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Сделанный в Пекине проект провел 15 матчей, в которых отвоевал у конкурентов всего 11 очков. К сожалению, такой статистики хватает только на десятое место в Западной конференции. Отрыв от последнего «Сочи» составляет 3 балла.

После двух подряд побед, что является лучшей серией «Куньлуня» в новой кампании, китайская команда потерпела четыре поражения, а очередные 2 очка упали на счет «Ред Стар» во второй за сезон встрече с ЦСКА.

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В Мытищах команда Грега Айэленда горела в лайв-режиме со счетом 1:4, после чего смогла не только зарядить чудо-камбэк, но и дожать «армейцев» в овертайме (5:4 ОТ).

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После ЦСКА «Куньлунь» успел дважды проиграть, однако оба раза он зацепил по очку. Крутые по своим меркам матчи китайский клуб откатал против «Динамо» Москва, уступив в овертайме (2:3 ОТ), и против и «Северстали», которой слился по буллитам (2:3 Б).

«Трактор»

Клуб из Челябинска явно не в прайме — в 15 играх ему удалось взять 10 очков, которых достаточно для девятой строчки на Востоке. От топ-8 его отделяет один балл.

В десяти предыдущих матчах «Трактор» поймал семь поражений, а если говорить о выездных потерях, то последнее случилось в Казани — челябинцы бились с «Ак Барсом», но сил и класса для успешного результата не хватило (2:3).

Два очка последний раз прилетали на счет «Трактора» 28-го сентября. Дома команда Анвара Гатиятулина рубилась именно с «Куньлунем» и взяла верх с двойной форой (3:1).

После западного андердога «Трактор» успел проиграть в трех домашних матчах подряд, в которых его соперниками были «Салават Юлаев» (0:3), «Нефтехимик» (1:2) и «Металлург» Мг (2:5).

Коэффициенты

На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры выкатывают коэффициент 3.52, на ничью — 4.14, а на «Трактор» — 1.85.

Прогноз

Пекинцы проиграли в двух последних заходах из трех, однако в тех матчах были поражения от мощных по меркам «Ред Стар» соперников, поэтому в драке с проблемным «Трактором» у команды Айэленда появится шанс отвоевать пару баллов дома .

Ставка

Китайский клуб забьет на расклады букмекеров и сделает максимум от него зависящий ради сенсации. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой 0 за 2.65.