ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии За что мы любим и ненавидим футбол?Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его? Эрлинг Холанн Холанн — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры
  • 02:00
    • «Севилья» уволила Лопетеги после разгрома от «Боруссии»
  • 00:02
    • Гол и пас Родриго помогли «Реалу» победить «Шахтер»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил победу над «Бенфикой» из-за автогола
  • 23:55
    • Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы
  • 23:54
    • «Челси» крупно обыграл «Милан» в домашнем матче Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген», у Холанна дубль
  • 21:53
    • «Лейпциг» дома переиграл «Селтик»
    Все новости спорта

    Еще один сильный матч впишет в свой актив «Куньлунь»?

    «Куньлунь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.65) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тай Шульц
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2022 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •

    «Куньлунь»

    Сделанный в Пекине проект провел 15 матчей, в которых отвоевал у конкурентов всего 11 очков. К сожалению, такой статистики хватает только на десятое место в Западной конференции. Отрыв от последнего «Сочи» составляет 3 балла.

    После двух подряд побед, что является лучшей серией «Куньлуня» в новой кампании, китайская команда потерпела четыре поражения, а очередные 2 очка упали на счет «Ред Стар» во второй за сезон встрече с ЦСКА.

    Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Трактор

    1X2Новым игрокам
  • 5.004.601.58Фрибет$40
    •

    В Мытищах команда Грега Айэленда горела в лайв-режиме со счетом 1:4, после чего смогла не только зарядить чудо-камбэк, но и дожать «армейцев» в овертайме (5:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    После ЦСКА «Куньлунь» успел дважды проиграть, однако оба раза он зацепил по очку. Крутые по своим меркам матчи китайский клуб откатал против «Динамо» Москва, уступив в овертайме (2:3 ОТ), и против и «Северстали», которой слился по буллитам (2:3 Б).

    «Трактор»

    Клуб из Челябинска явно не в прайме — в 15 играх ему удалось взять 10 очков, которых достаточно для девятой строчки на Востоке. От топ-8 его отделяет один балл.

    В десяти предыдущих матчах «Трактор» поймал семь поражений, а если говорить о выездных потерях, то последнее случилось в Казани — челябинцы бились с «Ак Барсом», но сил и класса для успешного результата не хватило (2:3).

    Два очка последний раз прилетали на счет «Трактора» 28-го сентября. Дома команда Анвара Гатиятулина рубилась именно с «Куньлунем» и взяла верх с двойной форой (3:1).

    После западного андердога «Трактор» успел проиграть в трех домашних матчах подряд, в которых его соперниками были «Салават Юлаев» (0:3), «Нефтехимик» (1:2) и «Металлург» Мг (2:5).

    Коэффициенты

    На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры выкатывают коэффициент 3.52, на ничью — 4.14, а на «Трактор» — 1.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Пекинцы проиграли в двух последних заходах из трех, однако в тех матчах были поражения от мощных по меркам «Ред Стар» соперников, поэтому в драке с проблемным «Трактором» у команды Айэленда появится шанс отвоевать пару баллов дома.

    Ставка

    Китайский клуб забьет на расклады букмекеров и сделает максимум от него зависящий ради сенсации. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой 0 за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Кирьос — Майхшак
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бублик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амур — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куньлунь» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на хоккей. Еще один сильный матч впишет в свой актив «Куньлунь»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры