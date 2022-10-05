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    «Витязь» едет в Минск крушить «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Витязь»
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    Владимир Галузин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2022 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Витязь Витязь
  • Подольск
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    «Динамо» Минск

    С 16 очками, добытыми в 14 играх, минчане заехали на седьмую позицию в Западной конференции. За это время команда забросила 38 шайб, успев пропустить 41 гол.

    Последняя победа дома была оформлена «Динамо» Минск 22-го сентября, причем в разборках со сложным соперником. При всех проблемах ЦСКА обыграть его (3:1) с запасом в две шайбы — солидный показатель.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Витязь

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    После хорошего матча с «армейцами» команда Крэйга Вудкрофта застряла в безвыигрышной серии, дошедшей до четырех раундов и стартовавшей в Уфе, где белорусы проиграли по буллитам «Салавату» (2:3 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    В остальных встречах «Динамо» Минск уступило с солидной разницей «Металлургу» Мг (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5). И только недавняя игра с «Торпедо» в Нижнем разорвала луз-стрик минчан (3:2 ОТ).

    «Витязь»

    Подмосковный клуб откатал 13 матчей, в которых поднял 17 очков и закрепился на пятой строчке в Западной конференции с плюсовым балансом голов — 34:27.

    После шикарного по меркам «Витязя» старта (4 подряд победы) команду вдруг накрыла нефартовая серия, ставшая причиной шести поражений, три из которых вытекли за рамками основного времени.

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    • Команда Вячеслава Буцаева успела проиграть «Динамо» Москва (0:2) и ЦСКА (2:4), слиться по буллитам «Локо» (0:1 Б) и «Торпедо» (1:2 Б), еще раз споткнуться о «Локомотив» (1:2) и упасть в драке с «Сибирью» в овертайме (4:5 ОТ).

    Выбраться наконец-то из зоны турбулентности «Витязь» сумел 27-го сентября, хлопнув дома «Амур» (3:1). Решив идти по накатанной, парни Буцаева щелкнули «Адмирал» (3:2 Б) и вынесли «Спартак» (5:1).

    Коэффициенты

    Поставить на «Динамо» Минск в этой игре можно за 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на «Витязь» — 3.88.

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    Прогноз

    Недавняя серия динамовцев кричит о том, что команда Вудкрофта переживает не лучший период, которым «Витязь» должен пользоваться в попытках поймать удачу. Кажется, подмосковный клуб в ходе трех побед вернул топ-форму, с которой шел в начале чемпионата.

    Ставка

    Невзирая на букмекерские котировки, вполне логично предположить, что в столице Белоруссии команде Вячеслава Буцаева хотя бы один балл точно перепадет. Наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет за 2.01.

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    «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Витязь» едет в Минск крушить «Динамо»
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