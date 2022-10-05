В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

С 16 очками, добытыми в 14 играх, минчане заехали на седьмую позицию в Западной конференции. За это время команда забросила 38 шайб, успев пропустить 41 гол.

Последняя победа дома была оформлена «Динамо» Минск 22-го сентября, причем в разборках со сложным соперником. При всех проблемах ЦСКА обыграть его (3:1) с запасом в две шайбы — солидный показатель.

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После хорошего матча с «армейцами» команда Крэйга Вудкрофта застряла в безвыигрышной серии, дошедшей до четырех раундов и стартовавшей в Уфе, где белорусы проиграли по буллитам «Салавату» (2:3 Б).

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В остальных встречах «Динамо» Минск уступило с солидной разницей «Металлургу» Мг (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5). И только недавняя игра с «Торпедо» в Нижнем разорвала луз-стрик минчан (3:2 ОТ).

«Витязь»

Подмосковный клуб откатал 13 матчей, в которых поднял 17 очков и закрепился на пятой строчке в Западной конференции с плюсовым балансом голов — 34:27.

После шикарного по меркам «Витязя» старта (4 подряд победы) команду вдруг накрыла нефартовая серия, ставшая причиной шести поражений, три из которых вытекли за рамками основного времени.

Команда Вячеслава Буцаева успела проиграть «Динамо» Москва (0:2) и ЦСКА (2:4), слиться по буллитам «Локо» (0:1 Б) и «Торпедо» (1:2 Б), еще раз споткнуться о «Локомотив» (1:2) и упасть в драке с «Сибирью» в овертайме (4:5 ОТ).

Выбраться наконец-то из зоны турбулентности «Витязь» сумел 27-го сентября, хлопнув дома «Амур» (3:1). Решив идти по накатанной, парни Буцаева щелкнули «Адмирал» (3:2 Б) и вынесли «Спартак» (5:1).

Коэффициенты

Поставить на «Динамо» Минск в этой игре можно за 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на «Витязь» — 3.88.

Прогноз

Недавняя серия динамовцев кричит о том, что команда Вудкрофта переживает не лучший период, которым «Витязь» должен пользоваться в попытках поймать удачу. Кажется, подмосковный клуб в ходе трех побед вернул топ-форму, с которой шел в начале чемпионата .

Ставка

Невзирая на букмекерские котировки, вполне логично предположить, что в столице Белоруссии команде Вячеслава Буцаева хотя бы один балл точно перепадет. Наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет за 2.01.