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    За кем останется «армейское дерби»?

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 3 октября 2022 года

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    СКА против «Динамо» Минск
    В матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    ЦСКА

    Московская команда откатала 12 заходов, в которых получила всего 14 очков и застряла на седьмой строчке в Западной конференции. Сейчас у нее сохраняется минусовый баланс голов — 35:36.

    После серии побед, которую ЦСКА оформил в период с 11-го по 18-е сентября, результаты действующего чемпиона пошли на спад — четыре поражения в пяти встречах.

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

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    Дважды в этой статистике можно увидеть шокирующие исходы матчей с «Куньлунем». В первом раунде выяснения с «Ред Стар» команда Сергея Федорова легла в овертайме (1:2 ОТ).

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    Позже ЦСКА отстегнул очки «Динамо» Минск (1:3), а после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) — проиграл «Сибири» (1:3) и вновь был опозорен «Куньлунем», уступив по буллитам (4:5 Б). В лайв-режиме москвичи вели 4:1 до третьего периода.

    СКА

    Петербуржцы зарубились в 13 играх, по итогам которых они уверенно закрепились на первом месте в Западной конференции с 25 очками в резерве. При этом разница забитых и пропущенных у команды мощнейшая — 47:18.

    В новый сезон СКА вклинился с идеальными результатами — девять подряд побед на старте. Семь матчей «армейцы» закрыли в основное время, а в четырех — зарядили по 4+ шайбы.

    Прервалась чудо-серия команды Романа Ротенберга в «Ледовом дворце» 24-го сентября. В ходе разборок с «Динамо» Москва хозяева отдали победу по буллитам (1:2 Б).

    После того как СКА испачкал чистейшую статистику, он сразу же бросился формировать новый вин-стрик. В трех следующих матчах ребята Ротенберга разгромили «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА в принципиальном дерби букмекеры предлагают коэффициент 2.61, на ничью — 3.84, а на СКА — 2.34.

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    Прогноз

    Обычно разборки этих команд подразумевают драку в верхней части таблицы Запада, но в текущем сезоне ЦСКА тусуется внизу, в то время как СКА выносит всех подряд. Кажется, сейчас для ребят Ротенберга нарисовался удачный момент, чтобы вырубить ненавистного соперника.

    Ставка

    Супернападению питерцев незачем сбавлять темп, поэтому ожидаем, что им удастся разрулить все вопросы. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.34.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на хоккей. За кем останется «армейское дерби»?
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