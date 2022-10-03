В матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московская команда откатала 12 заходов, в которых получила всего 14 очков и застряла на седьмой строчке в Западной конференции. Сейчас у нее сохраняется минусовый баланс голов — 35:36.

После серии побед, которую ЦСКА оформил в период с 11-го по 18-е сентября, результаты действующего чемпиона пошли на спад — четыре поражения в пяти встречах.

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Дважды в этой статистике можно увидеть шокирующие исходы матчей с «Куньлунем». В первом раунде выяснения с «Ред Стар» команда Сергея Федорова легла в овертайме (1:2 ОТ).

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Позже ЦСКА отстегнул очки «Динамо» Минск (1:3), а после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) — проиграл «Сибири» (1:3) и вновь был опозорен «Куньлунем», уступив по буллитам (4:5 Б). В лайв-режиме москвичи вели 4:1 до третьего периода.

СКА

Петербуржцы зарубились в 13 играх, по итогам которых они уверенно закрепились на первом месте в Западной конференции с 25 очками в резерве. При этом разница забитых и пропущенных у команды мощнейшая — 47:18.

В новый сезон СКА вклинился с идеальными результатами — девять подряд побед на старте. Семь матчей «армейцы» закрыли в основное время, а в четырех — зарядили по 4+ шайбы.

Прервалась чудо-серия команды Романа Ротенберга в «Ледовом дворце» 24-го сентября. В ходе разборок с «Динамо» Москва хозяева отдали победу по буллитам (1:2 Б).

После того как СКА испачкал чистейшую статистику, он сразу же бросился формировать новый вин-стрик. В трех следующих матчах ребята Ротенберга разгромили «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1).

Коэффициенты

На победу ЦСКА в принципиальном дерби букмекеры предлагают коэффициент 2.61, на ничью — 3.84, а на СКА — 2.34.

Прогноз

Обычно разборки этих команд подразумевают драку в верхней части таблицы Запада, но в текущем сезоне ЦСКА тусуется внизу, в то время как СКА выносит всех подряд. Кажется, сейчас для ребят Ротенберга нарисовался удачный момент, чтобы вырубить ненавистного соперника .

Ставка

Супернападению питерцев незачем сбавлять темп, поэтому ожидаем, что им удастся разрулить все вопросы. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.34.