В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 1 октября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусская команда откатала 12 раундов и заработала в них 14 очков. С нулевым балансом голов (34:34) она залетела на шестую позицию в Западной конференции.

На старте сезона «Динамо» Минск выдало действительно мощные по своим способностям результаты — четыре победы в пяти первых матчах.

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Но после бодрого вкатывания в сезон команда Крэйга Вудкрофта сбавила темп, из-за чего поражений в ее статистике стало больше. В семи предыдущих встречах минчане проиграли пять раз.

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Последнюю победу «Динамо» Минск оформило 22-го сентября, вырубив ЦСКА (3:1). В трех следующих заходах белорусы отдали очки «Салавату» (2:3 Б), «Металлургу» (1:4) и «Сочи» (1:3).

СКА

Суперкоманда из Санкт-Петербурга провела 12 матчей, по итогам которых она надежно закрепилась на первом месте в Западной конференции с 23 очками на счету и шикарной разницей голов — 42:17.

Никто мощнее СКА не влился в новый сезон. На старте кампании питерцы оформили девять подряд побед, причем семь матчей из этого списка они закрыли в основное время.

Дотянуть вин-стрик до десятой встречи команде Романа Ротенберга помешало «Динамо» Москва, которое в «Ледовом» сперва совершило камбэк, а затем вырубило «армейцев» по буллитам (1:2 Б).

После завершившихся разборок со столичным топом СКА начал строить новую цепочку побед. В двух последних матчах питерцы жестко проехались по «Торпедо» (3:0) и «Адмиралу» (6:1).

Коэффициенты

На «Динамо» Минск в этой игре букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.10, а на СКА — 2.03.

Прогноз

Питерцы проводят мощный сезон и почти в каждой игре лупят в ворота соперников по 3+ шайбы . Минчане же обозначили себя в качестве крепкого середняка, который иногда способен ошарашить топа сенсацией и провести продуктивный в атаке матч.

Ставка

Скомпоновав вышеупомянутые факты, в этой игре логично поболеть за «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.15.