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    Достанутся ли «Салавату Юлаеву» очки в Челябинске?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    Александр Кадейкин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»


    Проведя в регулярке 12 матчей, «Трактор» заработал 10 очков, с которыми оказался на восьмом месте в Восточной конференции. Разница забитых и пропущенных у него сейчас минусовая 30:33.

    В новом сезоне «Трактор» проиграл в семи встречах из 12 возможных. Правда, немного чаще результативные беды накрывают команду на чужом льду, а последнее поражение дома случилось 19-го сентября во время разборок с «Авангардом» (1:3).

    После выяснений с «Авангардом» команда Анвара Гатиятулина отправилась в разъезды. Проведя в гостях три матча, она успела отстегнуть очки «Торпедо» (3:4), хлопнуть «Нефтехимик» (3:5), проиграть «Ак Барсу» (2:3).

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    Последнюю в данный момент встречу «Трактор» откатал на своем льду, где рубился с одним из слабейших обителей Запада. В Челябинске хозяева нагнули «Куньлунь» (3:1).

    «Салават Юлаев»

    В активе уфимцев 11 матчей, в которых они сумели отнять у соперников 12 очков. Сейчас команда идет шестой в Восточной конференции. За весь период она забила 21 гол и 24 пропустила.

    После четырех матчей на старте регулярки «Салават Юлаев» упал в безвыигрышную яму, в которой проторчал три раунда. Луз-серия уфимцев состояла из встреч со «Спартаком» (1:3) и «Адмиралом» (0:2, 1:2 ОТ).

    Необязательные потери очков встряхнули команду Виктора Козлова, которая моментально выдала три подряд победы. Вовремя на пару матчей она задержалась в Хабаровске, где вырубила «Амур» (2:0, 3:2 Б).

    Еще в одной игре триумфального микропериода «Салават Юлаев» успел щелкнуть «Динамо» Минск (3:2 Б). Зато в последнем матче в рамках «Зеленого дерби» уфимцы выглядели жалко на фоне «Ак Барса» (0:3).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.04, а на победу «Трактора» — 2.69.

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    Прогноз

    После вялой прокатки в «Зеленом дерби» команда Козлова едет в Челябинск, чтобы наверстать упущенное.

    К ее счастью, «Трактор» в данный момент очень далек от хорошей формы. Его слабая оборона сегодня является одной из главных причин низких результатов на старте. Поэтому у «Салавата» в предстоящей встрече будут возможности вернуться в игру после слитого «Ак Барсу» поединка.

    Ставка

    В Челябинск уфимцы едут максимально мотивированными, наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит в матче за 2.06.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на хоккей. Достанутся ли «Салавату Юлаеву» очки в Челябинске?
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