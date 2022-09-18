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    Ни «Спартак», ни «Ак Барс» не будут надрываться в плане результативности?

    «Спартак» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ак Барс»
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    Артем Демков
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Спартак»

    В семи матчах народной команде посчастливилось перехватить 10 очков и оформить нулевую разницу голов — 12:12. С такими солидными данными она закрепилась на третьем месте на Западе.

    Текущая кампания началась красиво — «Спартак» поднял три подряд победы на своем льду. В период со 2-го по 6-е сентября красно-белые разобрали «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).

    Коэффициенты матча Спартак — Ак Барс

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    На этом набор очков не прекратился, но в вопросе побед была взята пауза. В первом выезде команда Бориса Миронова не справилась с «Металлургом» Мг в овертайме (1:2 ОТ).

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    Правда, в следующем гостевом матче «Спартак» подправил ситуацию, хлопнув в Уфе «Салават» (3:1). Последние же игры столичный клуб закрыл в статусе лузера — так захотели «Автомобилист» (1:4) и «Торпедо» (1:2 ОТ).

    «Ак Барс»

    Суперклуб из Казани провел шесть матчей, в которых отнял у соперников девять очков. С плюсовой разницей забитых и пропущенных — 14:10 команда рванула на второе место в Восточной конференции.

    В самом дебюте чемпионата «Ак Барс» получил резкую оплеуху от «Динамо» Москва, которому проиграл всухую (0:2). Но во втором столичном заходе ему удалось отыграться на ЦСКА (5:1).

    После московских разборок команда Олега Знарка задержалась дома, где возилась с середняками Лиги, причем не всегда удачно. В первом таком матче казанцы дожали «Адмирал» в овертайме (2:1 ОТ), а в следующей игре сами проиграли в дополнительном периоде минскому «Динамо» (2:3 ОТ).

    Еще с одним гостем «Татнефть-Арены» парни Знарка разобрались в основное время. Речь идет о «Торпедо» и победе над ним с минимальным перевесом (2:1). В последней игре «Ак Барс» вернул должок минскому коллективу, снова ситуацию пришлось разруливать в овертайме (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    В этом матче на «Спартак» можно поставить за 3.76, на победу «Ак Барса» дается кэф 1.78. Ничья оценивается букмекерами в 4.20.

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    Прогноз

    В среднем за игру эти команды забивают по два с небольшим гола — слабая результативность, если сравнивать ее даже с некоторыми крепкими середняками.

    Команды любят катать матчи по счету, и это позволяет им добиваться определенных успехов, пусть и смотрибельность такого хоккея иногда падает. Учитывая эту важнейшую особенность, ждать сверхтотала в очном раунде не стоит, а вот в фаворитов из Казани можно поверить, отталкиваясь от последних результатов.

    Ставка

    В столице зрители насладятся напряженной дракой без вагона голов. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.94.

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    «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на хоккей. Ни «Спартак», ни «Ак Барс» не будут надрываться в плане результативности?
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