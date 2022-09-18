В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В семи матчах народной команде посчастливилось перехватить 10 очков и оформить нулевую разницу голов — 12:12. С такими солидными данными она закрепилась на третьем месте на Западе.

Текущая кампания началась красиво — «Спартак» поднял три подряд победы на своем льду. В период со 2-го по 6-е сентября красно-белые разобрали «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» (2:1).

Коэффициенты матча Спартак — Ак Барс 1X2Новым игрокам 3.954.001.82Фрибет$40

На этом набор очков не прекратился, но в вопросе побед была взята пауза. В первом выезде команда Бориса Миронова не справилась с «Металлургом» Мг в овертайме (1:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Правда, в следующем гостевом матче «Спартак» подправил ситуацию, хлопнув в Уфе «Салават» (3:1). Последние же игры столичный клуб закрыл в статусе лузера — так захотели «Автомобилист» (1:4) и «Торпедо» (1:2 ОТ).

«Ак Барс»

Суперклуб из Казани провел шесть матчей, в которых отнял у соперников девять очков. С плюсовой разницей забитых и пропущенных — 14:10 команда рванула на второе место в Восточной конференции.

В самом дебюте чемпионата «Ак Барс» получил резкую оплеуху от «Динамо» Москва, которому проиграл всухую (0:2). Но во втором столичном заходе ему удалось отыграться на ЦСКА (5:1).

После московских разборок команда Олега Знарка задержалась дома, где возилась с середняками Лиги, причем не всегда удачно. В первом таком матче казанцы дожали «Адмирал» в овертайме (2:1 ОТ), а в следующей игре сами проиграли в дополнительном периоде минскому «Динамо» (2:3 ОТ).

Еще с одним гостем «Татнефть-Арены» парни Знарка разобрались в основное время. Речь идет о «Торпедо» и победе над ним с минимальным перевесом (2:1). В последней игре «Ак Барс» вернул должок минскому коллективу, снова ситуацию пришлось разруливать в овертайме (3:2 ОТ).

Коэффициенты

В этом матче на «Спартак» можно поставить за 3.76, на победу «Ак Барса» дается кэф 1.78. Ничья оценивается букмекерами в 4.20.

Прогноз

В среднем за игру эти команды забивают по два с небольшим гола — слабая результативность, если сравнивать ее даже с некоторыми крепкими середняками.

Команды любят катать матчи по счету, и это позволяет им добиваться определенных успехов, пусть и смотрибельность такого хоккея иногда падает. Учитывая эту важнейшую особенность, ждать сверхтотала в очном раунде не стоит, а вот в фаворитов из Казани можно поверить, отталкиваясь от последних результатов.

Ставка

В столице зрители насладятся напряженной дракой без вагона голов. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.94.