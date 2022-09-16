«Трактор»
Шесть матчей понадобилось «Трактору», чтобы взять 4 очка. При этом с негативной разницей голов 12:19 команда из Челябинска упала на восьмое место на Востоке.
Нормально влиться в новый чемпионат «Трактору» не разрешили два крепких соперника из Западной конференции. Поражения на старте прилетели от «Северстали» (2:4) и «Локомотива» (0:4).
Коэффициенты матча Трактор — Нефтехимик
К потере баллов команда Анвара Гатиятулина была близка и в третьем матче, но вовремя разрулила ситуацию в овертайме и одержала верх над «Автомобилистом» (4:3 ОТ). Для челябинцев это весомое достижение, учитывая, как прет в регулярке «Авто».
Четвертый матч «Трактор» отдал «Салавату» в Уфе (2:3). Далее была сложнейшая победа над «Сибирью» (3:2 Б), после которой парни Гатиятулина умудрились проиграть проблемному «Барысу» (1:3).
«Нефтехимик»
В пяти играх на счет нижнекамцев приземлилось всего одно очко. За это время команда успела пропустить 23 шайбы — больше остальных в конференции. На Востоке она застряла на последнем месте.
Единственный балл в новой кампании «Нефтехимик» выстрадал в мегабитве с ЦСКА. На территории «армейцев» тихие гости решились на жестокий бой, в котором свалились на землю только в овертайме (4:5 ОТ).
Но после топ-перфоманса команда Олега Леонтьева слила четыре подряд игры в основное время, причем в паре случаев были крупные поражения с разницей в 4+ шайбы.
Задержавшись в столице, «Нефтехимик» стал жертвой «Динамо» Москва (1:6). В остальных матчах серии лузов нижнекамцы отдали максимально возможное количество очков «Локо» (3:4), «Динамо» Минск (1:5) и «Торпедо» (2:3).
Коэффициенты
Победа «Трактора» в его домашнем матче оценивается в 1.66, на ничью букмекеры выгружают кэф 4.50, а на «Нефтехимик» — 4.14.
Прогноз
Статистически «Нефтехимик» является худшим клубом Востока, поэтому для многих он сейчас желаемый соперник. Учитывая, что «Трактору» точно нужно добирать баллы после вялого старта,
Ставка
В этой игре хозяева возьмут свое и скатают результативную встречу. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 2.17.