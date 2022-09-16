В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Шесть матчей понадобилось «Трактору», чтобы взять 4 очка. При этом с негативной разницей голов 12:19 команда из Челябинска упала на восьмое место на Востоке.

Нормально влиться в новый чемпионат «Трактору» не разрешили два крепких соперника из Западной конференции. Поражения на старте прилетели от «Северстали» (2:4) и «Локомотива» (0:4).

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К потере баллов команда Анвара Гатиятулина была близка и в третьем матче, но вовремя разрулила ситуацию в овертайме и одержала верх над «Автомобилистом» (4:3 ОТ). Для челябинцев это весомое достижение, учитывая, как прет в регулярке «Авто».

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Четвертый матч «Трактор» отдал «Салавату» в Уфе (2:3). Далее была сложнейшая победа над «Сибирью» (3:2 Б), после которой парни Гатиятулина умудрились проиграть проблемному «Барысу» (1:3).

«Нефтехимик»

В пяти играх на счет нижнекамцев приземлилось всего одно очко. За это время команда успела пропустить 23 шайбы — больше остальных в конференции. На Востоке она застряла на последнем месте.

Единственный балл в новой кампании «Нефтехимик» выстрадал в мегабитве с ЦСКА. На территории «армейцев» тихие гости решились на жестокий бой, в котором свалились на землю только в овертайме (4:5 ОТ).

Но после топ-перфоманса команда Олега Леонтьева слила четыре подряд игры в основное время, причем в паре случаев были крупные поражения с разницей в 4+ шайбы.

Задержавшись в столице, «Нефтехимик» стал жертвой «Динамо» Москва (1:6). В остальных матчах серии лузов нижнекамцы отдали максимально возможное количество очков «Локо» (3:4), «Динамо» Минск (1:5) и «Торпедо» (2:3).

Коэффициенты

Победа «Трактора» в его домашнем матче оценивается в 1.66, на ничью букмекеры выгружают кэф 4.50, а на «Нефтехимик» — 4.14.

Прогноз

Статистически «Нефтехимик» является худшим клубом Востока, поэтому для многих он сейчас желаемый соперник. Учитывая, что «Трактору» точно нужно добирать баллы после вялого старта, фаворит данного матча готов на сто процентов оправдать сей почетный статус .

Ставка

В этой игре хозяева возьмут свое и скатают результативную встречу. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 2.17.