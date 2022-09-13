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    «Сибири» не стоит опасаться пробуждения «Авангарда»?

    «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Авангард»
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    Никита Сетдиков
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Сибирь»

    Новосибирцам в пяти играх нового чемпионата удалось взять 7 очков и запрыгнуть на второе место на Востоке. Суммарно команда насобирала 10 заброшенных шайб, а пропустила 5 — в конференции это второй показатель по надежности.

    В кампании 2022/23 «Сибирь» дебютировала так, как от нее и ожидалось — в выездной игре с «Сочи» команда оформила победу, сохранив максимум энергоресурсов на следующие матчи (2:0).

    Коэффициенты матча Сибирь — Авангард

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    Но после встречи с «Сочи» случился неприятный визит в Москву, где в битве со «Спартаком» на результат повлияла всего одна шайба. Увы, вонзил ее форвард красно-белых Кугрышев (0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Прокачать статистику «Сибири» помогли стыковые матчи с «Куньлунем». В Мытищах пришлось определять победителя в серии буллитов (2:1 Б), а в Новосибирске все закончилось быстро и безболезненно (4:0). Последний матч команда Андрея Мартемьянова провела против «Трактора», которому уступила в такой же серии бросков (2:3 Б).

    «Авангард»

    Омский клуб провел четыре встречи, по итогам которых упал на последнее место на Востоке с нулем набранных баллов. За четыре захода он забил 8 голов при 17 пропущенных.

    Мучения «Авангарда» начались с выезда на успевшую полюбиться арену «Балашиха», где экс-хозяева бились с «Витязем». Прощелкать очки в игре с предматчевым андердогом омичи умудрились за 10 секунд до финальной сирены (2:3).

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    • В следующей встрече команда Дмитрия Рябыкина думала, что игра длится 40 минут. А как еще объяснить обоюдоострый замес с «Динамо» Минск в двух периодах и беззубую третью двадцатиминутку, ставшую причиной крупного поражения (3:6)?

    С печальным бэкграундом «Авангард» ехал на матчи с другими топами. В Питере парни Рябыкина быстро сдались СКА (1:4), а Екатеринбурге безуспешно пытались дотянуться до «Автомобилиста» (2:4).

    Коэффициенты

    Взять победу «Сибири» в основное время можно за 2.67, а победу «Авангарда» — за 2.38. Ничья оценивается букмекерами в 3.90.

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    Прогноз

    Доверят котировкам аналитиков в этой встрече опасно. «Сибирь» сейчас на ходу, да и ее лучший форвард Тейлор Бек не имеет причин, чтобы не сыграть во вторник. Текущее бесформенное состояние «Авангарда» не позволит рассчитывать на успех в матче с крепкой бандой Мартемьянова.

    Ставка

    Дома новосибирцы не должны жалостно отдавать проблемному сопернику очки. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой 0 за 2.00.

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    «Сибирь» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Сибири» не стоит опасаться пробуждения «Авангарда»?
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