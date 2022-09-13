«Сибирь»
Новосибирцам в пяти играх нового чемпионата удалось взять 7 очков и запрыгнуть на второе место на Востоке. Суммарно команда насобирала 10 заброшенных шайб, а пропустила 5 — в конференции это второй показатель по надежности.
В кампании 2022/23 «Сибирь» дебютировала так, как от нее и ожидалось — в выездной игре с «Сочи» команда оформила победу, сохранив максимум энергоресурсов на следующие матчи (2:0).
Коэффициенты матча Сибирь — Авангард
Но после встречи с «Сочи» случился неприятный визит в Москву, где в битве со «Спартаком» на результат повлияла всего одна шайба. Увы, вонзил ее форвард красно-белых Кугрышев (0:1).
Прокачать статистику «Сибири» помогли стыковые матчи с «Куньлунем». В Мытищах пришлось определять победителя в серии буллитов (2:1 Б), а в Новосибирске все закончилось быстро и безболезненно (4:0). Последний матч команда Андрея Мартемьянова провела против «Трактора», которому уступила в такой же серии бросков (2:3 Б).
«Авангард»
Омский клуб провел четыре встречи, по итогам которых упал на последнее место на Востоке с нулем набранных баллов. За четыре захода он забил 8 голов при 17 пропущенных.
Мучения «Авангарда» начались с выезда на успевшую полюбиться арену «Балашиха», где экс-хозяева бились с «Витязем». Прощелкать очки в игре с предматчевым андердогом омичи умудрились за 10 секунд до финальной сирены (2:3).
В следующей встрече команда Дмитрия Рябыкина думала, что игра длится 40 минут. А как еще объяснить обоюдоострый замес с «Динамо» Минск в двух периодах и беззубую третью двадцатиминутку, ставшую причиной крупного поражения (3:6)?
С печальным бэкграундом «Авангард» ехал на матчи с другими топами. В Питере парни Рябыкина быстро сдались СКА (1:4), а Екатеринбурге безуспешно пытались дотянуться до «Автомобилиста» (2:4).
Коэффициенты
Взять победу «Сибири» в основное время можно за 2.67, а победу «Авангарда» — за 2.38. Ничья оценивается букмекерами в 3.90.
Прогноз
Доверят котировкам аналитиков в этой встрече опасно.
Ставка
Дома новосибирцы не должны жалостно отдавать проблемному сопернику очки. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой 0 за 2.00.