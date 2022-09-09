ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 12:46
    • «Урал» подписал экс-защитника «Спартака»
  • 12:22
    • «Спартак» хочет арендовать полузащитника «Урала»
  • 12:03
    • Защитник «Ростова» перешел в «Факел»
  • 11:54
    • Медведев: Трансферная кампания «Зенита» завершена
    Все новости спорта

    Не лучший старт в чемпионате команды компенсируют голами в очной встрече?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Панин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •

    «Салават Юлаев»

    Три матча понадобилось уфимскому клубу, чтобы забрать 3 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда взлетела на третье место с нулевой разницей голов — 8:8.

    В сезон «Салават Юлаев» ворвался с бесшабашной разборкой со СКА, в которой спас себя от неминуемого поражения в третьем периоде, но не сумел добить питерцев в овертайме (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Трактор

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.952.75Фрибет$40
    •

    Следующей контрольной точкой в списке квестов «Салавата» была Балашиха. В игре с «Витязем» команда Виктора Козлова также билась с сенсационной бандой Буцаева до финальной сирены. Однако второй матч кряду уфимцы закрыли потерей (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Первую победу в сезоне «Салават Юлаев» перехватил в Минске, где дважды в лайв-режиме вовремя приходил в сознание после нокдаунов «Динамо». Шикарно проведенный третий период обеспечил бригаде Козлова два балла (4:2).

    «Трактор»

    У челябинского клуба ситуация на старте сезона далека от идеала. В трех играх ему достались 2 очка, а в таблице Востока — восьмая строчка. Разница голов «Трактора» на эту минуту негативная — 6:11.

    Регулярный чемпионат 2022/23 челябинцы начали с двух поражений, пропустив суммарно 8 шайб. В первой игре «Трактору» дома не удалось разобрать «Северсталь» (2:4).

    Самую слабую на сегодняшний день встречу команда Анвара Гатиятулина откатала 4-го сентября. В прекрасный воскресный день «Трактор» в одну калитку был размазан «Локомотивом» (0:4). Вживую это увидели 6700+ тыс. фанатов.

    Первые признаки жизни челябинская команда начала подавать спустя два дня после упомянутого выше позора. В равной по игровым событиям драке с «Автомобилистом» парням Гатиятулина удалось вырвать победу в овертайме (4:3 ОТ). Победную шайбу влепил Петр Хохряков.

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» в основное время букмекеры предлагают зарядить с кэфом 2.29, на победу «Трактора» дают расклад 2.75, а на ничью — 3.94.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В двух матчах из трех «Салават» проиграл, но чаще при этом выдавал встречи, которые заканчивались тоталом «больше».

    Два матча «Трактора» также пробивали «верх», но с набором очков у команды на старте все плохо. Для клубов в подобных ситуациях очный заезд — шанс поправить статистику, а учитывая дыры в обороне с обеих сторон, можно ждать результативный хоккей.

    Ставка

    Сказать, кто в Уфе заберет победу — трудно, команды слишком похожи друг на друга в данный момент, зато сомнений в том, что голов коллективы насобирают щедро, не возникает. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Цюрих — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лудогорец — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фиорентина — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч ХИК — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Словацко — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ницца — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на хоккей. Не лучший старт в чемпионате команды компенсируют голами в очной встрече?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры