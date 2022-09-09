В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Три матча понадобилось уфимскому клубу, чтобы забрать 3 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда взлетела на третье место с нулевой разницей голов — 8:8.

В сезон «Салават Юлаев» ворвался с бесшабашной разборкой со СКА, в которой спас себя от неминуемого поражения в третьем периоде, но не сумел добить питерцев в овертайме (2:3 ОТ).

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Следующей контрольной точкой в списке квестов «Салавата» была Балашиха. В игре с «Витязем» команда Виктора Козлова также билась с сенсационной бандой Буцаева до финальной сирены. Однако второй матч кряду уфимцы закрыли потерей (2:3).

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Первую победу в сезоне «Салават Юлаев» перехватил в Минске, где дважды в лайв-режиме вовремя приходил в сознание после нокдаунов «Динамо». Шикарно проведенный третий период обеспечил бригаде Козлова два балла (4:2).

«Трактор»

У челябинского клуба ситуация на старте сезона далека от идеала. В трех играх ему достались 2 очка, а в таблице Востока — восьмая строчка. Разница голов «Трактора» на эту минуту негативная — 6:11.

Регулярный чемпионат 2022/23 челябинцы начали с двух поражений, пропустив суммарно 8 шайб. В первой игре «Трактору» дома не удалось разобрать «Северсталь» (2:4).

Самую слабую на сегодняшний день встречу команда Анвара Гатиятулина откатала 4-го сентября. В прекрасный воскресный день «Трактор» в одну калитку был размазан «Локомотивом» (0:4). Вживую это увидели 6700+ тыс. фанатов.

Первые признаки жизни челябинская команда начала подавать спустя два дня после упомянутого выше позора. В равной по игровым событиям драке с «Автомобилистом» парням Гатиятулина удалось вырвать победу в овертайме (4:3 ОТ). Победную шайбу влепил Петр Хохряков.

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» в основное время букмекеры предлагают зарядить с кэфом 2.29, на победу «Трактора» дают расклад 2.75, а на ничью — 3.94.

Прогноз

В двух матчах из трех «Салават» проиграл, но чаще при этом выдавал встречи, которые заканчивались тоталом «больше».

Два матча «Трактора» также пробивали «верх», но с набором очков у команды на старте все плохо. Для клубов в подобных ситуациях очный заезд — шанс поправить статистику, а учитывая дыры в обороне с обеих сторон , можно ждать результативный хоккей.

Ставка

Сказать, кто в Уфе заберет победу — трудно, команды слишком похожи друг на друга в данный момент, зато сомнений в том, что голов коллективы насобирают щедро, не возникает. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.