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    Еще в одной игре «Оттава» удивит атакой?

    «Коламбус» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Оттава»
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    Коннор Браун
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Апреля 2022 года

    «Коламбус»

    На счету «Блю Джекетс» лежат 76 очков, которые команда подняла за 77 матчей регулярного сезона. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на шестой строчке.

    Последние удачные по результату поединки «Коламбус» скатал 10 и 14 апреля. В первой упомянутой игре «Блю Джекетс» зарубились с «Детройтом» и вырвали победу в овертайме (5:4 ОТ).

    Встреча с «крылышками» прошла на «Литл Сизарс Арене», а следующий матч команда Брэда Ларсена провела дома. На своем льду «мундирам» удалось грохнуть «Монреаль» (5:1).

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    Три последних встречи «Коламбус» катнул на выезде и не набрал ни единого балла. С пустыми карманами «Блю Джекетс» остались в играх с «Лос-Анджелесом» (1:2), «Анахаймом» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3).

    «Оттава»

    Канадские парни из Онтарио зарубились в чемпионате в 77 поединках, в которых собрали всего 65 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает седьмую позицию.

    В первой половине апреля на «Оттаву» в очередной раз нахлынула безвыигрышная серия, дошедшая до трех матчей, после которой «Сенаторз» удалось оформить три победы в пяти встречах.

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    • Первый поединок, прервавший цепочку поражений, состоялся в Мичигане, где команда Ди Джея Смита грохнула «Детройт» (4:1). Следом «Сенс» затащили матч с «Бостоном» (3:2).

    Еще пару поражений «Оттава» выхватила во встречах с «Торонто» (4:5 ОТ) и «Сиэтлом» (2:4). А в последней на сегодня игре «сенаторы» выбили победу у «Ванкувера» по буллитам (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Коламбуса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.21, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Оттавы» — за 2.73.

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    Прогноз

    В четырех играх из пяти последних канадцы взяли хотя бы 1 балл. При этом в каждом матче они забивали минимум 3 гола в основное время.

    Отгрузить по трешке и больше «Сенс» удалось «Бостону», «Торонто» и набравшему ход «Ванкуверу». Если коллектив Смита сумел напихать по пачке таким серьезным ребятам, то в сетку печальных «Блю Джекетс» они смогут бахнуть минимум столько же.

    Ставка

    В этой игре гости вновь накажут соперников благодаря осмелевшей в последнее время атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 3 за 2.11.

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    «Коламбус» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще в одной игре «Оттава» удивит атакой?
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