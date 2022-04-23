В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

На счету «Блю Джекетс» лежат 76 очков, которые команда подняла за 77 матчей регулярного сезона. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на шестой строчке.

Последние удачные по результату поединки «Коламбус» скатал 10 и 14 апреля. В первой упомянутой игре «Блю Джекетс» зарубились с «Детройтом» и вырвали победу в овертайме (5:4 ОТ).

Встреча с «крылышками» прошла на «Литл Сизарс Арене», а следующий матч команда Брэда Ларсена провела дома. На своем льду «мундирам» удалось грохнуть «Монреаль» (5:1).

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Три последних встречи «Коламбус» катнул на выезде и не набрал ни единого балла. С пустыми карманами «Блю Джекетс» остались в играх с «Лос-Анджелесом» (1:2), «Анахаймом» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3).

«Оттава»

Канадские парни из Онтарио зарубились в чемпионате в 77 поединках, в которых собрали всего 65 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает седьмую позицию.

В первой половине апреля на «Оттаву» в очередной раз нахлынула безвыигрышная серия, дошедшая до трех матчей, после которой «Сенаторз» удалось оформить три победы в пяти встречах.

Первый поединок, прервавший цепочку поражений, состоялся в Мичигане, где команда Ди Джея Смита грохнула «Детройт» (4:1). Следом «Сенс» затащили матч с «Бостоном» (3:2).

Еще пару поражений «Оттава» выхватила во встречах с «Торонто» (4:5 ОТ) и «Сиэтлом» (2:4). А в последней на сегодня игре «сенаторы» выбили победу у «Ванкувера» по буллитам (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Коламбуса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.21, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Оттавы» — за 2.73.

Прогноз

В четырех играх из пяти последних канадцы взяли хотя бы 1 балл. При этом в каждом матче они забивали минимум 3 гола в основное время .

Отгрузить по трешке и больше «Сенс» удалось «Бостону», «Торонто» и набравшему ход «Ванкуверу». Если коллектив Смита сумел напихать по пачке таким серьезным ребятам, то в сетку печальных «Блю Джекетс» они смогут бахнуть минимум столько же.

Ставка

В этой игре гости вновь накажут соперников благодаря осмелевшей в последнее время атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 3 за 2.11.