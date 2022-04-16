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    «Питтсбург» поможет «Бостону» выбраться из серии поражений?

    «Бостон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Питтсбург»
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    Брэндон Карло
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «ТД Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    В 74 играх регулярного чемпионата бостонским хоккеистам удалось урвать 95 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона они замыкают первую четверку.

    Последние результаты «Бостона» не позволяют ему побыстрее пополнить ряды клубов, оказавшихся досрочно в плей-офф Кубка Стэнли. В четырех матчах из пяти последних «Брюинз» не набрали ни единого балла.

    Одно из самых неожиданных поражений «медведи» схлопотали во встрече с «Детройтом» в Мичигане (3:5). Следующим соперником команды Брюса Кэссиди оказалась «Тампа-Бэй», с которой «Бис» справились (2:1 ОТ).

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    Матч 10 апреля «Бостон» скатал в столице Штатов, где влетел «Вашингтону» (2:4). Позже в «ТД Гарден» «мишки» проиграли «Сент-Луису» (2:4) и зачем-то отдал очки «Оттаве» (2:3).

    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании успела провести в регулярке 76 матчей и затащить 97 очков. На данный момент она проходит в плей-офф Кубка Стэнли минимум с третьего места в Столичном дивизионе.

    У «Питтсбурга» последние результаты также далеки от идеальных, а в период со 2 по 9 апреля «пингвины» вообще не выиграли ни разу. Стартовала эта серия с двух подряд замесов с «Колорадо» (2:3, 4:6).

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    • После «Эвеланш» соперниками «Питтсбурга» оказались «Рейнджерс», которым бригада Майка Салливана не забила (0:3). Следом «Пингвинз» крупно проиграли «Вашингтону» (3:6).

    Размочить череду поражений «Питтсбургу» удалось в зарубе с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ), после которой он дважды встретился с «Айлендерс». В гостях хоккеисты Салливана были хуже в буллитах (4:5 Б), а дома — прихлопнули «Айлс» (6:3).

    Коэффициенты

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, ничья оценивается в 4.48, а победа «Питтсбурга» — в 2.51.

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    Прогноз

    Бостонцы зачем-то решили отложить неминуемый выход в плей-офф, в то время как «Питтсбург» официально квалифицировался в следующий раунд НХЛ.

    Учитывая, что в очной встрече более высокая мотивация будет у команды Кэссиди, она дома попытается сделать так, чтобы серия без побед наконец-то остановилась, а сами «медведи» приблизили себя к матчам в Кубке Стэнли.

    Ставка

    Чтобы взять очки в борьбе с соперниками уровня «Питтсбурга», хозяевам придется расчехлить атаку и завершить игру хорошей результативностью. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.04.

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    «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» поможет «Бостону» выбраться из серии поражений?
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