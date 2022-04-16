В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «ТД Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Бостон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 74 играх регулярного чемпионата бостонским хоккеистам удалось урвать 95 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона они замыкают первую четверку.

Последние результаты «Бостона» не позволяют ему побыстрее пополнить ряды клубов, оказавшихся досрочно в плей-офф Кубка Стэнли. В четырех матчах из пяти последних «Брюинз» не набрали ни единого балла.

Одно из самых неожиданных поражений «медведи» схлопотали во встрече с «Детройтом» в Мичигане (3:5). Следующим соперником команды Брюса Кэссиди оказалась «Тампа-Бэй», с которой «Бис» справились (2:1 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Матч 10 апреля «Бостон» скатал в столице Штатов, где влетел «Вашингтону» (2:4). Позже в «ТД Гарден» «мишки» проиграли «Сент-Луису» (2:4) и зачем-то отдал очки «Оттаве» (2:3).

«Питтсбург»

Команда из Пенсильвании успела провести в регулярке 76 матчей и затащить 97 очков. На данный момент она проходит в плей-офф Кубка Стэнли минимум с третьего места в Столичном дивизионе.

У «Питтсбурга» последние результаты также далеки от идеальных, а в период со 2 по 9 апреля «пингвины» вообще не выиграли ни разу. Стартовала эта серия с двух подряд замесов с «Колорадо» (2:3, 4:6).

После «Эвеланш» соперниками «Питтсбурга» оказались «Рейнджерс», которым бригада Майка Салливана не забила (0:3). Следом «Пингвинз» крупно проиграли «Вашингтону» (3:6).

Размочить череду поражений «Питтсбургу» удалось в зарубе с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ), после которой он дважды встретился с «Айлендерс». В гостях хоккеисты Салливана были хуже в буллитах (4:5 Б), а дома — прихлопнули «Айлс» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, ничья оценивается в 4.48, а победа «Питтсбурга» — в 2.51.

Прогноз

Бостонцы зачем-то решили отложить неминуемый выход в плей-офф, в то время как «Питтсбург» официально квалифицировался в следующий раунд НХЛ.

Учитывая, что в очной встрече более высокая мотивация будет у команды Кэссиди , она дома попытается сделать так, чтобы серия без побед наконец-то остановилась, а сами «медведи» приблизили себя к матчам в Кубке Стэнли.

Ставка

Чтобы взять очки в борьбе с соперниками уровня «Питтсбурга», хозяевам придется расчехлить атаку и завершить игру хорошей результативностью. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.04.