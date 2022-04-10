В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 72 матчах регулярного первенства Нью-Йоркская команда смогла заработать 98 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на втором месте, опередив «Питтсбург» на 6 баллов.

Конец прошлого месяца получился для «Рейнджерс» максимально успешным — они оформили четыре подряд победы. А вот апрель стартовал с двух обиднейших поражений.

Сперва при своих болельщиках команда Жерара Галлана всухую была унижена принципиальным соперником — «Айлендерс» (0:3). В следующем матче «синерубашечники» проиграли слабой «Филадельфии» (3:4 Б).

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Однако после пары неудачных поединков «Рейнджерс» вернулись к победам. В «Пруденшал Центре» они прихлопнули «Нью-Джерси» (3:1), а в «Мэдисон Сквер Гарден» — «Питтсбург» (3:0).

«Оттава»

Приняв участие в 70 матчах регулярки, канадская команда из Онтарио заработала 58 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на седьмой позиции.

Последний раз в статусе гостей «Оттава» проиграла 30 марта. В тот день «сенаторы» бились с «Нэшвиллом» на «Бриджстоун Арене» и были унижены «хищниками» (1:4).

Зато в трех следующих встречах кряду подопечные Ди Джея Смита оформили крупные победы. Дважды в этой серии «Сенс» успели пересечься с «Детройтом» (5:2, 5:2).

Следующим соперником «Оттавы» оказался «Монреаль» (6:3). В последней игре «Сенаторз» снова зарубились с «Нэшвиллом». В очередной раз канадцы отдали очки ребятам из Теннесси (2:3).

Коэффициенты

На победу «Рейнджерс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.74, поставить на ничью можно за 4.94, а на победу «Оттавы» — за 4.16.

Прогноз

Несмотря на три удачных встречи из четырех предыдущих, «Оттава» будет явным аутсайдером в «Мэдисон Сквер Гарден», поскольку сейчас «Рейнджерс» набрали шикарную форму и планируют закончить регулярку как можно выше в дивизионе.

Ставка

Долгой возни с «Сенаторз» команда Галлана себе не позволит и попытается максимально плодотворно поработать у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 2.50.