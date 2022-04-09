ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дома «Питтсбург» забудет о предыдущих неудачах?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 9 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 22:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Сыграв в 72 поединках регулярного первенства, команда из Пенсильвании сумела захватить 92 балла. В таблице Столичного дивизиона она опустилась на третье место, отстав на 6 очков от «Рейнджерс».

    В четырех матчах из пяти последних «Питтсбург» вообще не набрал ни единого балла. Серьезно лихорадить «пингвинов» начало после унижения «Детройта» 28 марта (11:2).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Вашингтон

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В следующем поединке подопечные Майка Салливана дома уступили «Рейнджерс» (2:3). А после победы над «Миннесотой» (4:3 ОТ) «Пингвинз» дважды слились «Колорадо» (2:3, 4:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Последний матч «Питтсбург» снова скатал против «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Очередная заруба с «синерубашечниками» оставила парней из Пенсильвании с плохим настроением (0:3).

    «Вашингтон»

    Хоккеисты из Вашингтона провели в чемпионате 70 матчей, в которых взяли 86 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему четвертая. От «Питтсбурга» она отстает на 6 баллов.

    Последние матчи «Вашингтона» также нельзя назвать идеальными. К примеру, в 20-х числах марта «Кэпс» пережили два подряд поражения в родных стенах. Уступили они «Далласу» (2:3) и «Сент-Луису» (2:5).

  • НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону», «Каролина» вышла в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
  • Сегодня

    • Затем парни Питера Лавиолетта взяли очки во встречах с «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3), а после поединков с аутсайдерами «Кэпиталз» были разгромлены «Каролиной» (1:6).

    В стартовой игре апрельской части сезона «Вашингтон» также ждал разгром. Случился он в матче с «Миннесотой» (1:5). В последней встрече «Кэпс» удалось перебить по голам «Тампу-Бэй» (4:3).

    Коэффициенты

    На «Питтсбург» в этом принципиальном матче букмекеры дают коэффициент 2.38, на победу «Вашингтона» можно зарядить за 2.86, а на ничью — за 4.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    После трех подряд поражений в играх с клубами, набравшими прекрасную форму, «Питтсбург» может реабилитироваться, грохнув такой же проблемный «Вашингтон», который еще и становится конкурентом за третье место в дивизионе.

    «Кэпиталз» потерпели четыре поражения в семи последних матчах, следовательно, они не будут выглядеть фаворитами даже на фоне лихорадящей команды Салливана.

    Ставка

    Дома «пингвины» наконец-то придут в себя и выпутаются из нахлынувшей серии потерь. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гоу Эхед Иглс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шамахы — Нефтчи
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Питтсбург» забудет о предыдущих неудачах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры