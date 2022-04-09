«Питтсбург»
Сыграв в 72 поединках регулярного первенства, команда из Пенсильвании сумела захватить 92 балла. В таблице Столичного дивизиона она опустилась на третье место, отстав на 6 очков от «Рейнджерс».
В четырех матчах из пяти последних «Питтсбург» вообще не набрал ни единого балла. Серьезно лихорадить «пингвинов» начало после унижения «Детройта» 28 марта (11:2).
Коэффициенты матча Питтсбург — Вашингтон
В следующем поединке подопечные Майка Салливана дома уступили «Рейнджерс» (2:3). А после победы над «Миннесотой» (4:3 ОТ) «Пингвинз» дважды слились «Колорадо» (2:3, 4:6).
Последний матч «Питтсбург» снова скатал против «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Очередная заруба с «синерубашечниками» оставила парней из Пенсильвании с плохим настроением (0:3).
«Вашингтон»
Хоккеисты из Вашингтона провели в чемпионате 70 матчей, в которых взяли 86 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему четвертая. От «Питтсбурга» она отстает на 6 баллов.
Последние матчи «Вашингтона» также нельзя назвать идеальными. К примеру, в 20-х числах марта «Кэпс» пережили два подряд поражения в родных стенах. Уступили они «Далласу» (2:3) и «Сент-Луису» (2:5).
Затем парни Питера Лавиолетта взяли очки во встречах с «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3), а после поединков с аутсайдерами «Кэпиталз» были разгромлены «Каролиной» (1:6).
В стартовой игре апрельской части сезона «Вашингтон» также ждал разгром. Случился он в матче с «Миннесотой» (1:5). В последней встрече «Кэпс» удалось перебить по голам «Тампу-Бэй» (4:3).
Коэффициенты
На «Питтсбург» в этом принципиальном матче букмекеры дают коэффициент 2.38, на победу «Вашингтона» можно зарядить за 2.86, а на ничью — за 4.62.
Прогноз
После трех подряд поражений в играх с клубами, набравшими прекрасную форму, «Питтсбург» может реабилитироваться, грохнув такой же проблемный «Вашингтон», который еще и становится конкурентом за третье место в дивизионе.
«Кэпиталз» потерпели четыре поражения в семи последних матчах, следовательно,
Ставка
Дома «пингвины» наконец-то придут в себя и выпутаются из нахлынувшей серии потерь. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 2.38.