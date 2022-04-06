В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Сыграв в 68 матчах регулярки, команда из Теннесси заработала 82 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает четвертую позицию и обходит пятый «Даллас» всего на 1 балл.

В период с 22 по 25 марта «Нэшвилл» провел три поединка на выезде. Но лишь одна встреча оказалась для «хищников» удачной. Это была результативная битва с «Анахаймом» (6:3).

Два следующих матча хоккеистам и менеджеру Джону Хайнсу хотелось бы забыть, поскольку в них «хищники» были уничтожены с общим счетом — 2:12. Уступили «Предс» «Лос-Анджелесу» (1:6) и «Вегасу» (1:6).

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В родных стенах ситуация улучшилась. На «Бриджстоун Арене» «Нэшвилл» одолел «Филадельфию» (5:4) и «Оттаву» (4:1). В последней игре, прошедшей на выезде, «хищники» уступили «Баффало» (3:4).

«Миннесота»

Бригада из Сент-Пола успела провести 68 поединков, в которых оформила 91 очко. В таблице Центрального дивизиона «дикари» идут вторыми, опережая конкурентов на 5+ баллов.

С середины марта по начало апреля «Миннесоте» посчастливилось задержаться дома на девять матчей кряду, в семи из которых хозяева победили.

Единственными соперниками, которые смогли отнять у «дикарей» очки в этот период, оказались «Нэшвилл» (14 марта) — 2:6 и «Питтсбург» (1 апреля) — 3:4 Б. После встречи с «Пингвинз» команда Дина Эвансона отправилась в гостевое турне.

Первой остановкой в выездной серии был город Роли, где «Миннесота» одержала верх над «Каролиной» (3:1). На следующий день «дикари» сгоняли в столицу и грохнули «Вашингтон» (5:1).

Коэффициенты

Победу «Нэшвилла» в его домашней игре букмекеры видят за 2.43, чуть выше кэф на победу «Миннесоты» — 2.56. Ничья оценивается в 4.28.

Прогноз

После продуктивной домашней серии «Миннесота» успела дважды кряду затащить по 2 очка в гостях, оформив перевес в 2+ шайбы в каждой игре .

Пока парни Дина Эвансона находятся в прекрасной форме, они могут легко нагнуть хандрящий «Нэшвилл» и прервать его беспроигрышную цепочку поединков на «Бриджстоун Арене».

Ставка

В трех встречах из пяти последних «Предс» уступили, получив в свою раму суммарно 16 голов. Такая слабая оборона только подкинет им проблем. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит в матче за 1.93.