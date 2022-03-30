В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 30 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Коллектив из Теннесси заработал 80 очков в 66 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Предаторз» занимают третье место, обгоняя прямых конкурентов на 1 балл.

Один из двух последних матчей дома «Нэшвилл» провел 20 марта. В тот вечер «хищники» в статусе аутсайдеров смогли обыграть «Торонто» с крупным счетом — 6:3.

После зарубы с «Мэйпл Лифс» парни Джона Хайнса трижды кряду вышли на лед в качестве гостей. Но только в одном матче на чужой территории «Предс» удалось взять очки. Это была встреча с «Анахаймом» (6:3).

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Два других поединка на выезде закончились унизительными поражениями от «Лос-Анджелеса» (1:6) и «Вегаса» (1:6). В последней игре «Нэшвилл» дома одержал верх над «Филадельфией» (5:4).

«Оттава»

Канадские парни из Онтарио провели в чемпионате 65 поединков, в которых зацепили всего 52 очка. В таблице Атлантического дивизиона «Сенс» застряли на седьмой строчке.

В период с 13 по 17 марта «Оттава» пережила серию крупных поражений в матчах с «Чикаго» (3:6), «Аризоной» (3:5) и «Коламбусом» (1:4). Ненадолго забыть о своих бедах в обороне «Сенаторз» смогли в поединке с «Филадельфией» 19 числа (3:1).

Но после встречи с «Флайерз» команда Ди Джея Смита вновь дважды проиграла с форой в 3+ шайбы. Соперниками «сенаторов» оказались «Монреаль» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

Редкую в последнее время победу «Оттаве» удалось зацепить в матче с «Виннипегом» (5:2). Последняя игра закончилась поражением ребят Смита в замесе с «Флоридой» (3:4 Б).

Коэффициенты

В этом матче победа «Нэшвилла» оценивается в 1.66, за 4.76 букмекеры рассматривают вероятность ничейного исхода, а на победу «Оттавы» они дают кэф 4.44.

Прогноз

Команда Хайнса продолжает тащить очки, которые удерживают ее в плей-офф зоне. При этом набранные баллы «хищникам» по-прежнему нужны, в то время как «Оттава» закончит сезон на дне с одними из худших показателей в обороне . На «Бриджстоун Арене» у канадского клуба мало шансов на сенсацию.

Ставка

Эту встречу «Предс» проведут результативно и покажут высокий индивидуальный тотал. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» забьет в каждом периоде за 2.35.