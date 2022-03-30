В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Хонда Центре» 30 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийская команда провела в чемпионате 67 матчей и заработала 65 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона ее откинуло на седьмую строчку.

Без побед в регулярке «Анахайм» живет с 9 марта. Не самая приободряющая серия «Дакс» доросла до девяти матчей. Весь этот ужас начался с выездной игры против «Чикаго» (3:8).

Коэффициенты матча Анахайм — Даллас 1 3.30 X 4.30 2 1.92 Ставка

После встречи с «Блэкхокс» подопечные Далла Икинса потерпели еще четыре поражения в гостях. Уступили «кряквы» «Нэшвиллу» (1:4), «Нью-Джерси» (1:2 Б), «Айлендерс» (3:4) и «Рейнджерс» (3:4 ОТ).

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Еще три унылых матча «Дакс» скатали дома. Неудачно зарубился «Анахайм» с «Флоридой» (0:3), «Нэшвиллом» (3:6) и «Чикаго» (2:4). В последней игре «утки» крупно влетели «Сан-Хосе» (1:4).

«Даллас»

Техасцы приняли участие в 64 встречах чемпионата и затащили в них 75 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Старз» замыкают первую пятерку, отставая от плей-офф позиций на 4 балла.

В одном из трех последних выездных матчей «Даллас» позволил себе ошибиться. Неудачно для него обернулась встреча с «Айлендерс» на «UBS Арене» 20 марта (2:4).

После потери очков в Нью-Йорке подопечные Рика Боунесса посетили Вашингтон, где переиграли «Кэпиталз» (3:2). Вернувшись на одну игру домой, «Старз» припечатали «Эдмонтон» (5:3).

Следующий поединок «шерифы» снова провели на чужой территории. В зарубе с «Каролиной» «Даллас» был сильнее в серии буллитов (4:3 Б). Последний матч техасцы скатали в «Американ Эйрлайнс Центре», где получили полную сетку от «Ванкувера» (1:4).

Коэффициенты

На «Анахайм» в этой игре букмекеры дают коэффициент 3.20, в 2.11 оценивается победа «Далласа», а поставить на ничью можно за 3.92.

Прогноз

С 9 марта «Анахайм» терпит одни неудачи. В пяти матчах из девяти «утят» били с разницей в 3+ шайбы . Учитывая мотивацию «Далласа» и унылое состояние «Дакс», в этой игре гости обязаны выносить ребят из Калифорнии.

Ставка

Очередной поединок против сильного соперника может превратиться для «Анахайма» в разгромное поражение. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой -2 за 3.34.