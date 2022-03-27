В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадский клуб из Онтарио собрал всего 51 очко, проведя в регулярке 64 игры. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Сенс» находятся на седьмом месте.

В чемпионате дела у «Оттавы» никак не идут на улучшение. В пяти встречах из семи «сенаторы» остались без набранных баллов. В период с 13 по 17 марта они уступили трижды кряду.

Во время своей унылой серии парни Ди Джея Смита отдали очки «Чикаго» (3:6), «Аризоне» (3:5) и «Коламбусу» (1:4). А прервать цепочку поражений «Сенаторз» удалось в матче с «Филадельфией» (3:1).

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Забыв о встрече с «Флайерз», «Оттава» вновь дважды проиграла. Уступила она «Монреалю» (1:5) и «Айлендерс» (0:3). Зато в последнем матче «Сенс» разгромили «Виннипег» (5:2).

«Флорида»

Хоккейный клуб из Санрайза взял 92 очка в 63 встречах регулярного чемпионата. В зачете Атлантического дивизиона он уверенно лидирует, обгоняя на 7 баллов ближайшего соседа снизу.

В поединке 14 марта «Флорида» в Калифорнии встретилась с «Лос-Анджелесом». В этой зарубе гости потерпели поражение по буллитам (2:3 Б) и прервали 5-матчевую серию побед.

Задержавшись в Солнечном штате еще на пару дней, команда Эндрю Брюнетта прихлопнула «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Позже в Неваде «котов» лишил очков «Вегас» (3:5).

На матч 19 марта «Флорида» снова приехала в Калифорнию. Ее соперником оказался «Анахайм» (3:0). Последнюю встречу «Пантерз» провели на территории Канады, где сумели победить «Монреаль» (4:3).

Коэффициенты

В «Оттаву» в предстоящем матче букмекеры не особо верят, оценивая ее победу в 4.90, кэф на ничью — 5.10, а на победу «Флориды» — 1.54.

Прогноз

В трех последних встречах «Пантерз» не покидали лед без 3+ заброшенных шайб . При этом неплохую результативность команда демонстрировала и в матчах с более серьезными соперниками. А уж с «Оттавой» с ее катастрофической обороной гости должны справиться без напряга.

Ставка

В выездном матче подопечные Эндрю Брюнетта бескомпромиссно завладеют игрой и накидают «сенаторам» полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 4.5 за 2.42.