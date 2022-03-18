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    Чем для «Каролины» закончится выезд в Торонто?

    «Торонто» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2022 года

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 60 матчей, в которых завоевала 81 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на третьем месте, обгоняя четвертый «Бостон» на 2 балла.

    Во встрече 3 марта «Торонто» дома крупно проиграл «Баффало» (1:5), прервав таким образом 3-матчевую серию поражений. Следом «листочки» уступили и «Ванкуверу» (4:6).

    В паре следующих матчей команда Шелдона Кифа победила, но все равно пропустила много. Соперниками «Мэйпл Лифс» в этих поединках были «Коламбус» (5:4) и «Сиэтл» (6:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    После встречи с «Кракеном» «Торонто» снова дважды растранжирил очки, проиграв «Аризоне» (4:5 ОТ) и «Баффало» (2:5). Последнюю игру «Мэйпл Лифс» закончили выносом «Далласа» (4:0).

    «Каролина»

    В 59 матчах регулярного сезона клубу из Роли удалось заработать 87 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «ураганы» лидируют и обходят преследователей на 6+ баллов.

    С 5 по 12 марта «Каролина» была непобедимой в течение четырех поединков. Однако в этих играх «Кейнс» обошлись малыми силами. Только в одной встрече было забито больше 4 голов.

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    • Все свои матчи «Харрикейнз» затащили на «PNC-арене». Стартовала данная серия замеса с «Питтсбургом», в котором парни Рода Бриндамора вырвали победу в овертайме (3:2 ОТ).

    В следующих встречах «ураганам» удалось переиграть «Сиэтл» (3:2), «Колорадо» (2:0) и «Филадельфию» (3:1). Как только «Каролина» покинула родную площадку, она уступила «Питтсбургу» (2:4).

    Коэффициенты

    Победа в этом матче «Торонто» оценивается букмекерами в 2.28, на ничью они дают кэф 4.58, а на «Каролину» — 2.64.

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    Прогноз

    Перед визитом в Канаду «Каролина» потопила собственную беспроигрышную серию. Однако теперь ее цель — сформировать новую, начав с выноса «Мэйпл Лифс», у которых на данный момент не все в порядке (4 поражения в семи матчах).

    Ставка

    Пока у «Торонто» пропала стабильность, команда Бриндамора должна пользоваться моментом. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой 0 за 2.04.

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    «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на хоккей. Чем для «Каролины» закончится выезд в Торонто?
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