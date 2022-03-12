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    С какой результативностью «Авангард» закончит игру в Балашихе?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 12 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    «Авангард»
    В шестом матче серии 1/4 финала Востока «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 12 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12 Марта 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Авангард»

    Серию с «Ак Барсом» омские хоккеисты начали громко, оформив три подряд победы. В дебютной встрече «Авангард» вытащил нужный для себя результат в овертайме благодаря Прохоркину — 2:1 ОТ.

    В двух следующих встречах омская бригада затащила победы с более уверенным перевесом. В Казани поединок закончился разгромом — 5:2, а в Балашихе — всухую — 2:0.

    Коэффициенты матча Авангард — Ак Барс

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Завершить противостояние на своем льду команде Боба Хартли не удалось. «Ястребы» уступили в овертайме (2:3 ОТ). Пятую встречу серии омская бригада также сдала после основного времени (3:4 ОТ).

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    В регулярном чемпионате «Авангард» успел провести 47 матчей и заработать в них 58 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал пятым.

    «Ак Барс»

    Домашняя часть серии закончилась для «Ак Барса» разочарованием. В дебютной встрече на «Татнефть-Арене» хозяева показали низкую реализацию (3.45%) и уступили «Авангарду» в овертайме 1:2 ОТ.

    Во второй игре на своей территории «Ак Барс» вынесли без шансов (2:5). За час поединка казанцы бахнули 28 раз в створ ворот «Авангарда», однако их снова потопила слабая реализация — 7.14%.

    Не лучшим образом парни Дмитрия Квартальнова скатали встречу в Балашихе (0:2). Однако в двух последних матчах «Ак Барс» начал демонстрировать признаки возможного камбэка, хлопнув «Авангард» в овертайме (3:2 ОТ, 4:3 ОТ).

    Регулярный сезон «Ак Барс» закончил с 48 встречами в активе и 66 баллами. В итоге он оказался на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Коэффициенты

    На «Авангард» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью можно поставить коэффициент 3.76, а на «Ак Барс» — 2.74.

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    Прогноз

    В этой серии «Авангард» зачем-то сам себе придумал проблемы. После преимущества в три победы омичи дважды кряду уступили в овертайме.

    Если действующие обладатели Кубка Гагарина собираются пройти дальше, им нужно вытаскивать шестой поединок, который им предстоит скатать при условно родных трибунах.

    Ставка

    Безусловно, парни Хартли будут решать вопрос о попадании в полуфинал Востока в предстоящем матче, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.35.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на хоккей. С какой результативностью «Авангард» закончит игру в Балашихе?
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