В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

На старте серии, которая прошла в Уфе, «Салават Юлаев» был хорош. В первом матче зеленые переиграли «Сибирь» с минимальным перевесом — 2:1, а во втором — прихлопнули гостей более уверенно — 4:2.

Отправившись в Новосибирск, «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным сопротивлением сибиряков в третьем матче. Дотянув до овертайма, уфимцы потерпели поражение — 1:2 ОТ.

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Сибирь 1 1.97 X 3.95 2 3.45 Ставка

Четвертый поединок команда Томи Ламсы провела достойно — 6:3. В этой игре «юлаевцы» нанесли 37 бросков в створ ворот и показали приличную реализацию — 16.22%.

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Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» закончил с 45 матчами в активе. В этих встречах он сумел заработать 62 очка и занял итоговое третье место в Восточной конференции.

«Сибирь»

Для хоккеистов из Новосибирска серия с «Салаватом» началась печально. В Уфе они пережили два поражения. В первом матче была достойная заруба — 1:2, а во втором — «снеговики» посыпались за два периода — 2:4.

Единственную на сегодня победу «Сибирь» затащила на своей территории 6 марта. В очередной напряженной зарубе хозяева поставили точку в овертайме стараниями Валентина Пьянова — 2:1 ОТ.

Однако развить успех в домашнем отрезке противостояния команде Андрея Мартемьянова не удалось. В следующей игре новосибирцы были разгромлены — 3:6.

В регулярном чемпионате «Сибирь» успела скатать 50 поединков и заработать 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на шестом месте.

Коэффициенты

Победу «Салавата Юлаева» в этом матче букмекеры предлагают взять за 1.97, ничейный исход они рассматривают за 3.96, а победу «Сибири» — за 3.36.

Прогноз

В пятой игре серии «юлаевцы» на своей территории будут выгрызать путевку в следующий раунд, чтобы не оттягивать момент. При этом и ресурсов у них достаточно. В двух поединках из четырех зеленые забросили по 4+ шайбы . Вполне вероятно, что в очередной встрече уфимский клуб покажет аналогичную результативность.

Ставка

Команда Томи Ламсы не планирует снова ехать в Новосибирск, поэтому дома она покажет лучший хоккей, позволяющий закончить противостояние. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.00.