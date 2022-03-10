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    Сколько шайб забьют уфимцы в пятой игре серии?

    «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Сибирь»
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    «Салават Юлаев» — «Сибирь»
    В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 10 Марта 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Салават Юлаев»

    На старте серии, которая прошла в Уфе, «Салават Юлаев» был хорош. В первом матче зеленые переиграли «Сибирь» с минимальным перевесом — 2:1, а во втором — прихлопнули гостей более уверенно — 4:2.

    Отправившись в Новосибирск, «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным сопротивлением сибиряков в третьем матче. Дотянув до овертайма, уфимцы потерпели поражение — 1:2 ОТ.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Сибирь

  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    Четвертый поединок команда Томи Ламсы провела достойно — 6:3. В этой игре «юлаевцы» нанесли 37 бросков в створ ворот и показали приличную реализацию — 16.22%.

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    Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» закончил с 45 матчами в активе. В этих встречах он сумел заработать 62 очка и занял итоговое третье место в Восточной конференции.

    «Сибирь»

    Для хоккеистов из Новосибирска серия с «Салаватом» началась печально. В Уфе они пережили два поражения. В первом матче была достойная заруба — 1:2, а во втором — «снеговики» посыпались за два периода — 2:4.

    Единственную на сегодня победу «Сибирь» затащила на своей территории 6 марта. В очередной напряженной зарубе хозяева поставили точку в овертайме стараниями Валентина Пьянова — 2:1 ОТ.

    Однако развить успех в домашнем отрезке противостояния команде Андрея Мартемьянова не удалось. В следующей игре новосибирцы были разгромлены — 3:6.

    В регулярном чемпионате «Сибирь» успела скатать 50 поединков и заработать 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на шестом месте.

    Коэффициенты

    Победу «Салавата Юлаева» в этом матче букмекеры предлагают взять за 1.97, ничейный исход они рассматривают за 3.96, а победу «Сибири» — за 3.36.

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    Прогноз

    В пятой игре серии «юлаевцы» на своей территории будут выгрызать путевку в следующий раунд, чтобы не оттягивать момент. При этом и ресурсов у них достаточно. В двух поединках из четырех зеленые забросили по 4+ шайбы. Вполне вероятно, что в очередной встрече уфимский клуб покажет аналогичную результативность.

    Ставка

    Команда Томи Ламсы не планирует снова ехать в Новосибирск, поэтому дома она покажет лучший хоккей, позволяющий закончить противостояние. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.00.

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    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб забьют уфимцы в пятой игре серии?
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