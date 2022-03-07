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    Закончит ли ЦСКА серию в Ярославле?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2022 года

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    В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    На старте серии с ЦСКА ярославская команда устроила в Москве жесткий замес, в результате которого уступила в овертайме (3:4 ОТ). Статистически «Локомотив» превзошел соперников по броскам в створ, однако с реализацией были проблемы — 8.33%.

    Во втором матче в столице «Локомотив» выглядел уже не так бодро и уступил с крупным счетом — 1:4. И снова ярославцы чаще били в рамку соперников, но процент реализации был еще хуже — 3.45%.

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Когда серия перенеслась в Ярославль, «Локомотив» вновь осмелел и в третьем матче повел в счете. Однако в овертайме «железнодорожники» опять оказались слабее — 2:3 ОТ.

    Все прогнозы на КХЛ

    Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил с 47 матчами в активе. В этих поединках ярославцы взяли 55 очков, а сам сезон они закончили на шестом месте в Западной конференции.

    ЦСКА

    Началась серия для ЦСКА жарко. Дома московская бригада столкнулась с большим сопротивлением со стороны «Локо», однако все же сумела вырвать победу в овертайме — 4:3 ОТ.

    Во второй игре ЦСКА, несмотря на то что пропустил первым, накидал в рамку «Локо» полную сетку — 4:1. При этом красно-синим хватило 19 бросков в створ, чтобы показать крутую реализацию — 21.05%.

    В первом матче в Ярославле команде Сергея Федорова также пришлось отыгрываться. Закамбэчив, ЦСКА перевел игру в овертайм, где снова оказался сильнее — 3:2 ОТ.

    В регулярном первенстве московская команда скатала 47 поединков, в которых захватила 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась третьей.

    Коэффициенты

    На «Локомотив» в четвертой игре серии можно поставить за 2.38, ничью букмекеры оценивают в 3.75, а победу ЦСКА — в 2.62.

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    Прогноз

    Для московского клуба эта серия складывается удачно. Сейчас у команды достаточно ресурсов, чтобы добить «Локо» и оформить путевку в следующий раунд.

    Ставка

    Ожидаем, что парни Федорова не ослабят хватку и не будут откладывать свой триумф на дальнейшие поединки. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 1.99.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на хоккей. Закончит ли ЦСКА серию в Ярославле?
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