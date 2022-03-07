В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

На старте серии с ЦСКА ярославская команда устроила в Москве жесткий замес, в результате которого уступила в овертайме (3:4 ОТ). Статистически «Локомотив» превзошел соперников по броскам в створ, однако с реализацией были проблемы — 8.33%.

Во втором матче в столице «Локомотив» выглядел уже не так бодро и уступил с крупным счетом — 1:4. И снова ярославцы чаще били в рамку соперников, но процент реализации был еще хуже — 3.45%.

Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА 1 2.45 X 3.70 2 2.70 Ставка

Когда серия перенеслась в Ярославль, «Локомотив» вновь осмелел и в третьем матче повел в счете. Однако в овертайме «железнодорожники» опять оказались слабее — 2:3 ОТ.

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Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил с 47 матчами в активе. В этих поединках ярославцы взяли 55 очков, а сам сезон они закончили на шестом месте в Западной конференции.

ЦСКА

Началась серия для ЦСКА жарко. Дома московская бригада столкнулась с большим сопротивлением со стороны «Локо», однако все же сумела вырвать победу в овертайме — 4:3 ОТ.

Во второй игре ЦСКА, несмотря на то что пропустил первым, накидал в рамку «Локо» полную сетку — 4:1. При этом красно-синим хватило 19 бросков в створ, чтобы показать крутую реализацию — 21.05%.

В первом матче в Ярославле команде Сергея Федорова также пришлось отыгрываться. Закамбэчив, ЦСКА перевел игру в овертайм, где снова оказался сильнее — 3:2 ОТ.

В регулярном первенстве московская команда скатала 47 поединков, в которых захватила 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась третьей.

Коэффициенты

На «Локомотив» в четвертой игре серии можно поставить за 2.38, ничью букмекеры оценивают в 3.75, а победу ЦСКА — в 2.62.

Прогноз

Для московского клуба эта серия складывается удачно . Сейчас у команды достаточно ресурсов, чтобы добить «Локо» и оформить путевку в следующий раунд.

Ставка

Ожидаем, что парни Федорова не ослабят хватку и не будут откладывать свой триумф на дальнейшие поединки. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 1.99.