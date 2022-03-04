Во втором матче серии четвертьфинала конференций «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Первую встречу, прошедшую на «Татнефть-Арене», хозяева сдали соперникам в овертайме (1:2 ОТ). Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Дмитрий Кагарлицкий.

За час «низовой» встречи хоккеисты «Ак Барса» нанесли 29 бросков в створ ворот. Реализация оказалась слабой — 3.45%. В защите «коты» отбили 92.86% созданных «Авангардом» моментов.

Коэффициенты матча Ак Барс — Авангард 1 2.30 X 3.80 2 2.85 Ставка

В ходе регулярного чемпионата команда Дмитрия Квартальнова успела провести 48 матчей и захватить 66 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась четвертой.

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Перед началом плей-офф кампании «Ак Барсу» удалось принять участие в шести товарищеских встречах. Трижды парни Дмитрия Квартальнова победили.

«Авангард»

Первый выездной матч серии омскому клубу удалось затащить в овертайме (2:1 ОТ). Победную шайбу «Авангарда» организовал Николай Прохоркин.

В течение всего поединка с «Ак Барсом» «ястребы» сумели нанести 28 бросков в створ ворот. При этом 7.14% шансов им удалось реализовать. Отразили же гости 96.55% чужих моментов.

Регулярный чемпионат подопечные Боба Хартли закончили с 47 матчами в активе. В этих встречах омичи забрали 58 очков и оказались пятыми в зачете Восточной конференции.

Во второй половине февраля «Авангард» скатал три товарняка. Парни Боба Хартли уступили «Спартаку» (3:5) и «Динамо» Москва (1:4), после чего победили ЦСКА (2:0).

Коэффициенты

Победа «Ак Барса» в этом матче оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.83.

Прогноз

Эти команды продолжают выдавать низовые поединки . В регулярке они только раз забросили суммарно больше 4 голов. В плей-офф эта тенденция сохранилась. Во втором матче серии нам также не стоит ждать, что соперники накидают голов сверх их привычной нормы.

Ставка

Очередная встреча серьезных ребят с Востока пройдет скромно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.16.