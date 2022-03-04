«Ак Барс»
Первую встречу, прошедшую на «Татнефть-Арене», хозяева сдали соперникам в овертайме (1:2 ОТ). Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Дмитрий Кагарлицкий.
За час «низовой» встречи хоккеисты «Ак Барса» нанесли 29 бросков в створ ворот. Реализация оказалась слабой — 3.45%. В защите «коты» отбили 92.86% созданных «Авангардом» моментов.
Коэффициенты матча Ак Барс — Авангард
В ходе регулярного чемпионата команда Дмитрия Квартальнова успела провести 48 матчей и захватить 66 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась четвертой.
Перед началом плей-офф кампании «Ак Барсу» удалось принять участие в шести товарищеских встречах. Трижды парни Дмитрия Квартальнова победили.
«Авангард»
Первый выездной матч серии омскому клубу удалось затащить в овертайме (2:1 ОТ). Победную шайбу «Авангарда» организовал Николай Прохоркин.
В течение всего поединка с «Ак Барсом» «ястребы» сумели нанести 28 бросков в створ ворот. При этом 7.14% шансов им удалось реализовать. Отразили же гости 96.55% чужих моментов.
Регулярный чемпионат подопечные Боба Хартли закончили с 47 матчами в активе. В этих встречах омичи забрали 58 очков и оказались пятыми в зачете Восточной конференции.
Во второй половине февраля «Авангард» скатал три товарняка. Парни Боба Хартли уступили «Спартаку» (3:5) и «Динамо» Москва (1:4), после чего победили ЦСКА (2:0).
Коэффициенты
Победа «Ак Барса» в этом матче оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.83.
Прогноз
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Ставка
Очередная встреча серьезных ребят с Востока пройдет скромно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.16.