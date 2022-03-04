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    Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    Дмитрий Воронков
    Во втором матче серии четвертьфинала конференций «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2022 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Ак Барс»

    Первую встречу, прошедшую на «Татнефть-Арене», хозяева сдали соперникам в овертайме (1:2 ОТ). Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Дмитрий Кагарлицкий.

    За час «низовой» встречи хоккеисты «Ак Барса» нанесли 29 бросков в створ ворот. Реализация оказалась слабой — 3.45%. В защите «коты» отбили 92.86% созданных «Авангардом» моментов.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Авангард

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    В ходе регулярного чемпионата команда Дмитрия Квартальнова успела провести 48 матчей и захватить 66 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась четвертой.

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    Перед началом плей-офф кампании «Ак Барсу» удалось принять участие в шести товарищеских встречах. Трижды парни Дмитрия Квартальнова победили.

    «Авангард»

    Первый выездной матч серии омскому клубу удалось затащить в овертайме (2:1 ОТ). Победную шайбу «Авангарда» организовал Николай Прохоркин.

    В течение всего поединка с «Ак Барсом» «ястребы» сумели нанести 28 бросков в створ ворот. При этом 7.14% шансов им удалось реализовать. Отразили же гости 96.55% чужих моментов.

    Регулярный чемпионат подопечные Боба Хартли закончили с 47 матчами в активе. В этих встречах омичи забрали 58 очков и оказались пятыми в зачете Восточной конференции.

    Во второй половине февраля «Авангард» скатал три товарняка. Парни Боба Хартли уступили «Спартаку» (3:5) и «Динамо» Москва (1:4), после чего победили ЦСКА (2:0).

    Коэффициенты

    Победа «Ак Барса» в этом матче оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.83.

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    Прогноз

    Эти команды продолжают выдавать низовые поединки. В регулярке они только раз забросили суммарно больше 4 голов. В плей-офф эта тенденция сохранилась. Во втором матче серии нам также не стоит ждать, что соперники накидают голов сверх их привычной нормы.

    Ставка

    Очередная встреча серьезных ребят с Востока пройдет скромно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.16.

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    «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?
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