«Салават Юлаев»
Регулярный чемпионат уфимская команда закончила на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 45 матчах ей удалось затащить 62 очка.
Пару финальных игр чемпионата «Салават Юлаев» провел на своей территории. В одном из последних поединков в Уфе хозяева не смогли дожать «Металлург» Мг (3:4 ОТ).
В заключительной встрече регулярного первенства подопечные Томи Ламсы переиграли «Динамо» Рига (6:4). Что касается контрольных матчей, то их в активе уфимцев было 4.
В каждом товарняке «Салават Юлаев» оформил победу. Сперва команда Ламсы разгромила «Нефтехимик» (3:0), затем — дважды прихлопнула «Авто» (2:1, 3:2 ОТ) и одержала верх над «Динамо» Минск (6:3).
«Сибирь»
Новосибирцы успели скатать в регулярке 50 матчей, в которых заработали 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они оказались на шестой позиции.
В конце досрочно завершившегося сезона «Сибирь» провела 4-матчевую выездную серию. Началась она с двух подряд побед над «Амуром» (1:0, 3:2 Б), после которых «снеговики» дважды уступили «Адмиралу» (1:2, 2:3).
После отдыха подопечные Андрея Мартемьянова провели пару контрольных матчей, выбрав в соперники топов КХЛ. Одна встреча закончилась поражением, другая — победой.
Первым оппонентом «Сибири» оказался ЦСКА, которому ребята Мартемьянова слились крупно (2:5). В последнем поединке «снеговики» вырвали победу у «Ак Барса» (3:2).
Коэффициенты
Победа «Салавата Юлаева» в этой встрече оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Сибири» — 4.70.
Прогноз
В текущем сезоне эти команды пересеклись между собой дважды. Оба раза новосибирцы победили,
Ставка
На «Уфа-Арене» гости не дрогнут и помотают нервы хозяевам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 за 1.86.