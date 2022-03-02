В первом матче серии четвертьфинала конференций «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Регулярный чемпионат уфимская команда закончила на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 45 матчах ей удалось затащить 62 очка.

Пару финальных игр чемпионата «Салават Юлаев» провел на своей территории. В одном из последних поединков в Уфе хозяева не смогли дожать «Металлург» Мг (3:4 ОТ).

В заключительной встрече регулярного первенства подопечные Томи Ламсы переиграли «Динамо» Рига (6:4). Что касается контрольных матчей, то их в активе уфимцев было 4.

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В каждом товарняке «Салават Юлаев» оформил победу. Сперва команда Ламсы разгромила «Нефтехимик» (3:0), затем — дважды прихлопнула «Авто» (2:1, 3:2 ОТ) и одержала верх над «Динамо» Минск (6:3).

«Сибирь»

Новосибирцы успели скатать в регулярке 50 матчей, в которых заработали 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они оказались на шестой позиции.

В конце досрочно завершившегося сезона «Сибирь» провела 4-матчевую выездную серию. Началась она с двух подряд побед над «Амуром» (1:0, 3:2 Б), после которых «снеговики» дважды уступили «Адмиралу» (1:2, 2:3).

После отдыха подопечные Андрея Мартемьянова провели пару контрольных матчей, выбрав в соперники топов КХЛ. Одна встреча закончилась поражением, другая — победой.

Первым оппонентом «Сибири» оказался ЦСКА, которому ребята Мартемьянова слились крупно (2:5). В последнем поединке «снеговики» вырвали победу у «Ак Барса» (3:2).

Коэффициенты

Победа «Салавата Юлаева» в этой встрече оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Сибири» — 4.70.

Прогноз

В текущем сезоне эти команды пересеклись между собой дважды. Оба раза новосибирцы победили, забросив в сетку уфимцев по 2+ шайбы . Учитывая, как цепко играли парни Мартемьянова против топов в текущем сезоне, они смогут забросить «юлаевцам» несколько шайб и в дебютной плей-офф встрече.

Ставка

На «Уфа-Арене» гости не дрогнут и помотают нервы хозяевам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 за 1.86.