В первом матче серии четвертьфинала конференций «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанцы приняли участие в 48 встречах регулярного сезона, в которых забрали себе 66 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции «коты» заняли четвертое место.

Ближе к завершению чемпионата «Ак Барс» провел 4-матчевую беспроигрышную серию, накрывшуюся 7 января во Владивостоке усилиями местного «Адмирала» (2:4).

На последний поединок «коты» отправились в Питер, где взяли верх над СКА (3:1). Далее подопечные Дмитрия Квартальнова скатали шесть матчей в рамках подготовки к старту Кубка Гагарина.

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В четырех товарняках из шести «Ак Барс» победил. В ходе контрольных встреч ребята Квартальнова переиграли «Локо» (3:2), уступили «Северстали» (3:4 ОТ), разгромили «Нефтехимик» (6:2), влетели «Сибири» (2:3) и снова дважды прибили нижнекамцев (1:0, 4:2).

«Авангард»

Омичи провели в регулярном чемпионате 47 встреч и накопили за этот период 58 очков. В рейтинге Восточной конференции команде удалось замкнуть пятерку лидеров.

Сезон «Авангард» завершил двумя подряд крупными победами, в которых он снес оппонентов с форой в 3+ шайбы. В одном из поединков «ястребы» разгромили «Динамо» Минск (3:0).

На последний матч команда Боба Хартли отправилась в Подольск, где грохнула «Витязь» (4:1). В феврале омичи провели три контрольных встречи, в двух из которых проиграли.

В Балашихе «Авангард» не сумел справиться со «Спартаком» (3:5), после чего крупно влетел «Динамо» Москва (1:4). В последнем матче «ястребы» всухую обыграли ЦСКА (2:0).

Коэффициенты

В предстоящем матче победу «Ак Барса» можно поймать за 2.30, ничью букмекеры рассматривают за 3.94, а победу «Авангарда» — за 2.85.

Прогноз

Ни в одном из трех очных матчей в текущем сезоне стороны не забивали суммарно больше 5 голов. Однако в плей-офф отдохнувшие соперники начнут свою кампанию с результативной зарубы, поскольку сейчас у клубов особенная мотивация и свежие силы .

Ставка

В Казани встреча подарит зрителям хороший хоккей, где обе команды забросят достаточно шайб для «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.03.