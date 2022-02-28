«Рейнджерс»
Ребята с Бродвея имеют в турнирной копилке 71 балл, добытый в 52 встречах регулярного первенства. В зачете Столичного дивизиона команда занимает третье место.
В период с 30 января по 16 февраля «Рейнджерс» выбили три победы подряд на своей территории. Обыграли «синерубашечники» «Сиэтл» (3:2), «Флориду» (5:2) и «Бостон» (2:1 Б).
Четвертый домашний поединок кряду парни Жерара Галлана отдали «Детройту» (2:3 Б). Покинув родную площадку, ньюйоркцы отправились в Канаду, где взяли верх над «Оттавой» (2:1).
Вернувшись в «Мэдисон Сквер Гарден», «Рейнджерс» встретились с «Вашингтоном», который был вынесен в одну калитку (4:1). В последнем матче «рейнджеры» не смогли справиться с «Питтсбургом» (0:1).
«Ванкувер»
Канадская банда из Британской Колумбии скатала в регулярном чемпе 53 матча и заработала 56 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она идет шестой, отставая от топ-4 на 5 баллов.
После паузы в НХЛ «Ванкувер» провел 7 поединков, в пяти из которых победил. Первые 2 балла «Кэнакс» хапнули на родной площадке, где уничтожили «Аризону» (5:1).
Затем случилась потеря очков в поединке с «Айлендерс» (3:6), после которого парни Брюса Будро одержали верх над «Торонто» (3:2). Покинув Канаду, «Накс» отправились в Калифорнию. На выезде они переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).
Три последних матча «Ванкувер» снова провел на «Роджерс Арене». При родных трибунах подопечные Брюса Будро уступили «Анахайму» (4:7), прихлопнули «Сиэтл» (5:2) и «Калгари» (7:1).
Коэффициенты
Поставить в этой игре на «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.21, на ничью они дают коэффициент 4.58, а на победу «Ванкувера» — 2.82.
Прогноз
Не очень удачная встреча с «Питтсбургом» не позволила ньюйоркцам увеличить серию побед до трех матчей. Очевидно, что теперь бригада Галлана будет формировать новую.
И для этого у нее есть отличный шанс, поскольку
Ставка
При родных трибунах «синерубашечники» скатают хороший матч и останутся с двумя баллами в копилке. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.21.