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    Вернутся ли «Рейнджерс» к домашним победам?

    «Рейнджерс» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч НХЛ 28 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Ванкувер»
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    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Февраля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Ребята с Бродвея имеют в турнирной копилке 71 балл, добытый в 52 встречах регулярного первенства. В зачете Столичного дивизиона команда занимает третье место.

    В период с 30 января по 16 февраля «Рейнджерс» выбили три победы подряд на своей территории. Обыграли «синерубашечники» «Сиэтл» (3:2), «Флориду» (5:2) и «Бостон» (2:1 Б).

    Четвертый домашний поединок кряду парни Жерара Галлана отдали «Детройту» (2:3 Б). Покинув родную площадку, ньюйоркцы отправились в Канаду, где взяли верх над «Оттавой» (2:1).

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    Вернувшись в «Мэдисон Сквер Гарден», «Рейнджерс» встретились с «Вашингтоном», который был вынесен в одну калитку (4:1). В последнем матче «рейнджеры» не смогли справиться с «Питтсбургом» (0:1).

    «Ванкувер»

    Канадская банда из Британской Колумбии скатала в регулярном чемпе 53 матча и заработала 56 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она идет шестой, отставая от топ-4 на 5 баллов.

    После паузы в НХЛ «Ванкувер» провел 7 поединков, в пяти из которых победил. Первые 2 балла «Кэнакс» хапнули на родной площадке, где уничтожили «Аризону» (5:1).

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    • Затем случилась потеря очков в поединке с «Айлендерс» (3:6), после которого парни Брюса Будро одержали верх над «Торонто» (3:2). Покинув Канаду, «Накс» отправились в Калифорнию. На выезде они переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

    Три последних матча «Ванкувер» снова провел на «Роджерс Арене». При родных трибунах подопечные Брюса Будро уступили «Анахайму» (4:7), прихлопнули «Сиэтл» (5:2) и «Калгари» (7:1).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.21, на ничью они дают коэффициент 4.58, а на победу «Ванкувера» — 2.82.

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    Прогноз

    Не очень удачная встреча с «Питтсбургом» не позволила ньюйоркцам увеличить серию побед до трех матчей. Очевидно, что теперь бригада Галлана будет формировать новую.

    И для этого у нее есть отличный шанс, поскольку у «Ванкувера» в играх с топами на чужом льду все плохо. В двух последних матчах на выезде в статусе аутсайдеров «Накс» уступили. В «Сквер Гарден» ждем такой же сценарий.

    Ставка

    При родных трибунах «синерубашечники» скатают хороший матч и останутся с двумя баллами в копилке. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.21.

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    «Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Прогнозы на хоккей. Вернутся ли «Рейнджерс» к домашним победам?
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