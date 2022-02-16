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    «Питтсбург» легко затащит дерби Пенсильвании?

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Филадельфия»
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    Евгений Малкин и Крис Летанг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Филадельфия Филадельфия
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    В 49 встречах регулярки «пингвины» завоевали 68 баллов и заняли первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая вторую «Каролину» на 1 пункт.

    До паузы в НХЛ «Питтсбург» четырежды проиграл. При этом раздали очки «Пенс» средним на сегодняшний день соперникам. В первом таком матче команда уступила «Сиэтлу» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Филадельфия

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    В следующем поединке негативной серии подопечные Майка Салливана отдали победу «Детройту» (2:3 Б). В остальных встречах «Пингвинз» уступили «Лос-Анджелесу» (3:4) и «Вашингтону» (3:4 ОТ).

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    После 7-дневного отдыха «Питтсбург» оформил три подряд победы. Прихлопнул коллектив Майка Салливана «Бостон» (4:2), «Оттаву» (2:0) и «Нью-Джерси» (4:2).

    «Филадельфия»

    Еще одна бригада из Пенсильвании провела 47 поединков, в которых захватила 38 баллов. В Столичном дивизионе она опустилась на последнее место.

    С конца декабря по 26 января «Филадельфия» пережила серию из 13 подряд поражений, которая завершилась потерей очков в Нью-Йорке матчем с «Айлендерс» (3:4).

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    • Перед самой паузой в НХЛ подопечные Майка Йео прервали затянувшуюся полосу неудач, обыграв дома «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ). Вдогонку «Флайерз» припечатали «Виннипег» (3:1).

    Вернувшись на лед после отдыха, «Филадельфия» снова дважды кряду осталась без набранных баллов. В паре очных поединков «летчики» оказались слабее «Детройта» (3:6, 2:4).

    Коэффициенты

    Победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры видят за 1.65, на ничью они дают коэффициент 5.20, а на «Филадельфию» — 4.38.

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    Прогноз

    После возобновления чемпионата «Пингвинз» выдали три победы с форой в 2 шайбы в каждой встрече, в то время как проблемная «Филадельфия» слила две игры и пропустила суммарно 10 голов. В таком состоянии «Флайерз» не смогут нормально бороться с бригадой Салливана на ее площадке.

    Ставка

    «Пингвины» не собираются играть в поддавки с принципиальным соперником, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 4.5 за 1.91.

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    «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» легко затащит дерби Пенсильвании?
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