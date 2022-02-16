В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 49 встречах регулярки «пингвины» завоевали 68 баллов и заняли первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая вторую «Каролину» на 1 пункт.

До паузы в НХЛ «Питтсбург» четырежды проиграл. При этом раздали очки «Пенс» средним на сегодняшний день соперникам. В первом таком матче команда уступила «Сиэтлу» (1:2 ОТ).

Коэффициенты матча Питтсбург — Филадельфия 1 1.60 X 5.00 2 4.30 Ставка

В следующем поединке негативной серии подопечные Майка Салливана отдали победу «Детройту» (2:3 Б). В остальных встречах «Пингвинз» уступили «Лос-Анджелесу» (3:4) и «Вашингтону» (3:4 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

После 7-дневного отдыха «Питтсбург» оформил три подряд победы. Прихлопнул коллектив Майка Салливана «Бостон» (4:2), «Оттаву» (2:0) и «Нью-Джерси» (4:2).

«Филадельфия»

Еще одна бригада из Пенсильвании провела 47 поединков, в которых захватила 38 баллов. В Столичном дивизионе она опустилась на последнее место.

С конца декабря по 26 января «Филадельфия» пережила серию из 13 подряд поражений, которая завершилась потерей очков в Нью-Йорке матчем с «Айлендерс» (3:4).

Перед самой паузой в НХЛ подопечные Майка Йео прервали затянувшуюся полосу неудач, обыграв дома «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ). Вдогонку «Флайерз» припечатали «Виннипег» (3:1).

Вернувшись на лед после отдыха, «Филадельфия» снова дважды кряду осталась без набранных баллов. В паре очных поединков «летчики» оказались слабее «Детройта» (3:6, 2:4).

Коэффициенты

Победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры видят за 1.65, на ничью они дают коэффициент 5.20, а на «Филадельфию» — 4.38.

Прогноз

После возобновления чемпионата «Пингвинз» выдали три победы с форой в 2 шайбы в каждой встрече, в то время как проблемная «Филадельфия» слила две игры и пропустила суммарно 10 голов. В таком состоянии «Флайерз» не смогут нормально бороться с бригадой Салливана на ее площадке.

Ставка

«Пингвины» не собираются играть в поддавки с принципиальным соперником, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 4.5 за 1.91.