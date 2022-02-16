«Питтсбург»
В 49 встречах регулярки «пингвины» завоевали 68 баллов и заняли первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая вторую «Каролину» на 1 пункт.
До паузы в НХЛ «Питтсбург» четырежды проиграл. При этом раздали очки «Пенс» средним на сегодняшний день соперникам. В первом таком матче команда уступила «Сиэтлу» (1:2 ОТ).
Коэффициенты матча Питтсбург — Филадельфия
В следующем поединке негативной серии подопечные Майка Салливана отдали победу «Детройту» (2:3 Б). В остальных встречах «Пингвинз» уступили «Лос-Анджелесу» (3:4) и «Вашингтону» (3:4 ОТ).
После 7-дневного отдыха «Питтсбург» оформил три подряд победы. Прихлопнул коллектив Майка Салливана «Бостон» (4:2), «Оттаву» (2:0) и «Нью-Джерси» (4:2).
«Филадельфия»
Еще одна бригада из Пенсильвании провела 47 поединков, в которых захватила 38 баллов. В Столичном дивизионе она опустилась на последнее место.
С конца декабря по 26 января «Филадельфия» пережила серию из 13 подряд поражений, которая завершилась потерей очков в Нью-Йорке матчем с «Айлендерс» (3:4).
Перед самой паузой в НХЛ подопечные Майка Йео прервали затянувшуюся полосу неудач, обыграв дома «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ). Вдогонку «Флайерз» припечатали «Виннипег» (3:1).
Вернувшись на лед после отдыха, «Филадельфия» снова дважды кряду осталась без набранных баллов. В паре очных поединков «летчики» оказались слабее «Детройта» (3:6, 2:4).
Коэффициенты
Победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры видят за 1.65, на ничью они дают коэффициент 5.20, а на «Филадельфию» — 4.38.
Прогноз
После возобновления чемпионата
Ставка
«Пингвины» не собираются играть в поддавки с принципиальным соперником, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 4.5 за 1.91.