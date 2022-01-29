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    Сколько шайб залетит в сетку «Сиэтла» на «UBS Арене»?

    «Айлендерс» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 29 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Сиэтл»
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    Колин Блэквелл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «UBS Арене» 29 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айлендерс» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2022 года

    «Айлендерс»

    В 36 встречах команда из Юниондейла сумела отжать у конкурентов 36 очков. В Столичном дивизионе «Айлс» заняли шестую позицию. От плей-офф зоны их отделяет дистанция в 19 пунктов.

    После поединка 15 января с «Вашингтоном» (0:2) «Айлендерс» провели 3-матчевую беспроигрышную серию, которая стартовала с двойного замеса с «Филадельфией». Оба раза «островитяне» оказались сильнее (4:1, 4:3 Б).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Завершив противостояние с «Флайерз», подопечные Барри Троца вернулись домой, где принимали «Аризону». В поединке с гостями из Глендейла «Айлс» были беспощадны (4:0).

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    Но после игры с «Койотис» «Айлендерс» потерпели два поражения в трех дальнейших матчах. Уступили ньюйоркцы «Торонто» (1:3) и «Лос-Анджелесу» (2:3). Между этими поединками «островитяне» смогли еще раз прихлопнуть «Филадельфию» (4:3).

    «Сиэтл»

    Дебютанты чемпионата успели провести в регулярке 43 встречи, в которых собрали всего 32 очка. В списке Тихоокеанского дивизиона команда расположена на восьмом месте.

    После 9-матчевой серии поражений «Сиэтл» оформил четыре победы в шести следующих встречах. Две игры он затащил цепочкой, прихлопнув на своем льду «Чикаго» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:2).

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    • Хорошее настроение «Кракену» посмел обломать «Сент-Луис», который вынес хозяев «Клаймат Пледж Арены» (0:5). Спустя пару дней парни Дэйва Хэкстола грохнули «Флориду» (5:3).

    Еще в одной домашней игре «Сиэтл» безуспешно противостоял «Нэшвиллу» (2:4). А на недавнюю встречу «Кракен» сгонял в Пенсильванию, где пошумел в зарубе с «Питтсбургом» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 1.91, а на «Сиэтл» они предлагают поставить за 3.56. Ничейный исход эксперты рассматривают за 4.48.

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    Прогноз

    В январской части регулярки «Айлендерс» хороши. Команда Барри Троца начинает напоминать свою прежнюю версию, которая ставила в чемпионате самые высокие цели.

    Конечно, текущее положение дел лишает «островитян» надежд на плей-офф, однако мощно провести остаток сезона они готовы. В зарубе с «Сиэтлом», который по-прежнему много пропускает, «Айлс» в очередной раз это подтвердят.

    Ставка

    В домашней встрече ньюйоркцы напихают в рамку «Кракена» целый комплект игровых снарядов и закончат матч «верхом». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 3.5 за 2.19.

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    «Айлендерс» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб залетит в сетку «Сиэтла» на «UBS Арене»?
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