В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «UBS Арене» 29 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айлендерс» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 36 встречах команда из Юниондейла сумела отжать у конкурентов 36 очков. В Столичном дивизионе «Айлс» заняли шестую позицию. От плей-офф зоны их отделяет дистанция в 19 пунктов.

После поединка 15 января с «Вашингтоном» (0:2) «Айлендерс» провели 3-матчевую беспроигрышную серию, которая стартовала с двойного замеса с «Филадельфией». Оба раза «островитяне» оказались сильнее (4:1, 4:3 Б).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Сиэтл Кракен 1 1.85 X 4.60 2 3.40 Ставка

Завершив противостояние с «Флайерз», подопечные Барри Троца вернулись домой, где принимали «Аризону». В поединке с гостями из Глендейла «Айлс» были беспощадны (4:0).

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Но после игры с «Койотис» «Айлендерс» потерпели два поражения в трех дальнейших матчах. Уступили ньюйоркцы «Торонто» (1:3) и «Лос-Анджелесу» (2:3). Между этими поединками «островитяне» смогли еще раз прихлопнуть «Филадельфию» (4:3).

«Сиэтл»

Дебютанты чемпионата успели провести в регулярке 43 встречи, в которых собрали всего 32 очка. В списке Тихоокеанского дивизиона команда расположена на восьмом месте.

После 9-матчевой серии поражений «Сиэтл» оформил четыре победы в шести следующих встречах. Две игры он затащил цепочкой, прихлопнув на своем льду «Чикаго» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:2).

Хорошее настроение «Кракену» посмел обломать «Сент-Луис», который вынес хозяев «Клаймат Пледж Арены» (0:5). Спустя пару дней парни Дэйва Хэкстола грохнули «Флориду» (5:3).

Еще в одной домашней игре «Сиэтл» безуспешно противостоял «Нэшвиллу» (2:4). А на недавнюю встречу «Кракен» сгонял в Пенсильванию, где пошумел в зарубе с «Питтсбургом» (2:1 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 1.91, а на «Сиэтл» они предлагают поставить за 3.56. Ничейный исход эксперты рассматривают за 4.48.

Прогноз

В январской части регулярки «Айлендерс» хороши . Команда Барри Троца начинает напоминать свою прежнюю версию, которая ставила в чемпионате самые высокие цели.

Конечно, текущее положение дел лишает «островитян» надежд на плей-офф, однако мощно провести остаток сезона они готовы. В зарубе с «Сиэтлом», который по-прежнему много пропускает, «Айлс» в очередной раз это подтвердят.

Ставка

В домашней встрече ньюйоркцы напихают в рамку «Кракена» целый комплект игровых снарядов и закончат матч «верхом». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 3.5 за 2.19.