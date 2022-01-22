В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 22 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 40 играх хоккеисты из Буффало собрали всего 31 очко, из-за чего они буксуют на шестом месте в Атлантическом дивизионе. От позиции в топ-4 команду отделяет внушительная дистанция в 17 баллов.

С 18 декабря по 12 января «Баффало» варился в очередной безвыигрышной серии, дошедшей на сей раз до шести матчей. Прервалась она во время визита на «Бриджстоун Арену» на поединок с «Нэшвиллом» (4:1).

Коэффициенты матча Баффало — Филадельфия 1 2.45 X 4.20 2 2.45 Ставка

После красивой и неожиданной победы над «хищниками» подопечные Дона Гранато дважды зарубились с «Детройтом». Оба раза «Сэйбрз» оказались слабее (0:4, 2:3 ОТ).

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Забыв о противостоянии с «Ред Уингз», «Баффало» сгонял в Канаду, где зацепил очки в дуэли с «Оттавой» (3:1). Последний матч закончился поражением от «Далласа» в эпичной битве (4:5).

«Филадельфия»

Филадельфийская команда скатала 40 матчей, заработав в них 34 очка. В Столичной таблице она поднялась на шестое место с отставанием от плей-офф зоны на 19 пунктов.

Вот уже десять поединков подряд «Филадельфия» не побеждает. Стартовала безвыигрышная серия «Флайерз» в Калифорнии, где они уступили «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4).

Проигрывать банда Майка Йео продолжила и дома, где ее расстроили «Питтсбург» (2:6) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Еще одну неудачу «летчики» поймали в «ТД Гарден» — в противостоянии с «Бостоном» (2:3).

Не повезло «Филадельфии» и в играх с ньюйоркцами. «Флайерз» уступили «Рейнджерс» (2:3), «Айлендерс» (1:4, 3:4 Б). В последнем матче команда Йео отдала очки «Коламбусу» (1:2).

Коэффициенты

Зарядить на «Баффало» и «Филадельфию» в их очной игре можно с одинаковым кэфом — 2.50. Вероятность ничейного исхода букмекеры рассматривают за 4.40.

Прогноз

В матчах с более мягкими соперниками «Баффало» любит огрызаться, а в недавних поединках в активе «Сэйбрз» имеются еще и победы. У «Филадельфии» же ситуация печальнее — команда проигрывает после смены тренера .

Победа в предстоящем матче ничем клубам не поможет, но при этом они все равно проведут результативную встречу, как это было в четырех предыдущих играх.

Ставка

Четырежды кряду «Сэйбрз» забрасывали «Флайерз» минимум треху. В грядущем замесе ожидаем такой же активности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 2.28.