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    Сколько голов «Баффало» готов положить «Филадельфии»?

    «Баффало» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Филадельфия»
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    «Баффало» против «Оттавы»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 22 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2022 года

    «Баффало»

    В 40 играх хоккеисты из Буффало собрали всего 31 очко, из-за чего они буксуют на шестом месте в Атлантическом дивизионе. От позиции в топ-4 команду отделяет внушительная дистанция в 17 баллов.

    С 18 декабря по 12 января «Баффало» варился в очередной безвыигрышной серии, дошедшей на сей раз до шести матчей. Прервалась она во время визита на «Бриджстоун Арену» на поединок с «Нэшвиллом» (4:1).

    Коэффициенты матча Баффало — Филадельфия

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    После красивой и неожиданной победы над «хищниками» подопечные Дона Гранато дважды зарубились с «Детройтом». Оба раза «Сэйбрз» оказались слабее (0:4, 2:3 ОТ).

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    Забыв о противостоянии с «Ред Уингз», «Баффало» сгонял в Канаду, где зацепил очки в дуэли с «Оттавой» (3:1). Последний матч закончился поражением от «Далласа» в эпичной битве (4:5).

    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда скатала 40 матчей, заработав в них 34 очка. В Столичной таблице она поднялась на шестое место с отставанием от плей-офф зоны на 19 пунктов.

    Вот уже десять поединков подряд «Филадельфия» не побеждает. Стартовала безвыигрышная серия «Флайерз» в Калифорнии, где они уступили «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4).

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    • Проигрывать банда Майка Йео продолжила и дома, где ее расстроили «Питтсбург» (2:6) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Еще одну неудачу «летчики» поймали в «ТД Гарден» — в противостоянии с «Бостоном» (2:3).

    Не повезло «Филадельфии» и в играх с ньюйоркцами. «Флайерз» уступили «Рейнджерс» (2:3), «Айлендерс» (1:4, 3:4 Б). В последнем матче команда Йео отдала очки «Коламбусу» (1:2).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Баффало» и «Филадельфию» в их очной игре можно с одинаковым кэфом — 2.50. Вероятность ничейного исхода букмекеры рассматривают за 4.40.

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    Прогноз

    В матчах с более мягкими соперниками «Баффало» любит огрызаться, а в недавних поединках в активе «Сэйбрз» имеются еще и победы. У «Филадельфии» же ситуация печальнее — команда проигрывает после смены тренера.

    Победа в предстоящем матче ничем клубам не поможет, но при этом они все равно проведут результативную встречу, как это было в четырех предыдущих играх.

    Ставка

    Четырежды кряду «Сэйбрз» забрасывали «Флайерз» минимум треху. В грядущем замесе ожидаем такой же активности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 2.28.

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    «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Баффало» готов положить «Филадельфии»?
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