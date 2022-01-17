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    «Баффало» дома устроит «теплый прием» «Детройту»

    «Детройт» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 17 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Баффало»
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    Роберт Хагг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 17 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    Парни из Буффало провели в этом сезоне 37 матчей, в которых смогли набрать всего 28 баллов. В Атлантическом дивизионе команда находится на шестом месте с 18-очковым отставанием от плей-офф.

    Совсем недавно «Баффало» пережил привычную для себя серию поражений, на сей раз дошедшую до шести поединков. Первая неудача настигла «мечей» в игре с «Питтсбургом» 18 декабря (2:3 ОТ).

    В остальных встречах упомянутой цепочки подопечные Дона Гранато отдали очки «Нью-Джерси» (3:4), «Айлендерс» (1:4), «Бостону» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» (2:3) и «Тампе-Бэй» (1:6).

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    Ненадолго перестать думать о поражениях «Баффало» удалось 14 января. На «Бриджстоун Арене» «Сэйбрз» вынесли «Нэшвилл» (4:1). Но уже в следующем матче они были унижены «Детройтом» (0:4).

    «Детройт»

    Ребята из Мичигана скатали 39 поединков, в которых завоевали 39 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «крылья» находятся на пятой строчке. Дистанция между плей-офф — 7 очков.

    После разгромной победы в матче с «Сан-Хосе» 5 января (6:2) «Детройт» накрыла безвыигрышная серия, дошедшая до четырех встреч. В ее начале красно-белые уступили «Лос-Анджелесу» (0:4).

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    • А еще в паре поединков в Калифорнии подопечные Джеффа Блашилла слились «Анахайму» (3:4 Б) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Вернувшись на «Литл Сизарс Арену», «Ред Уингз» крупно влетели «Виннипегу» (0:3).

    Последний на сегодня матч «Детройт» провел дома против «Баффало». В этой игре хозяева показали достойный хоккей, который помог им зацепить разгромную победу (4:0).

    Коэффициенты

    И на «Баффало», и на «Детройт» букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.50. Ничейный результат эксперты оценивают в 4.40.

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    Прогноз

    В первой стыковой игре «Детройт» вынес «Баффало» в одну калитку. При этом «Сэйбрз» не только показали слабую защиту, но и уныло атаковали (22 броска в створ).

    При родных болельщиках команда Гранато захочет провести совершенно другой поединок, в котором уже она прижмет «Ред Уингз».

    Ставка

    В предстоящем матче «Сэйбрз» поквитаются с «крылышками». Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит с форой 0 за 1.89.

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    «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Баффало» дома устроит «теплый прием» «Детройту»
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