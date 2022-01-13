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    «Барыс» не планирует заканчивать победную серию

    «Витязь» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.98) на хоккейный матч КХЛ 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Барыс»
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    Кирилл Савицкий
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Витязь» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2022 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч Витязь — Барыс

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Витязь»

    Подольский клуб провел в чемпионате 48 матчей, в которых заработал 43 балла. В турнирной таблице Западной конференции он находится на десятом месте и отстает от позиций в топ-8 на 11 очков.

    Минувший год «Витязь» завершил двумя гостевыми победами. В Череповце он переиграл «Северсталь» в овертайме (3:2 ОТ) а в Сочи — расправился с одноименной командой (4:3).

    В 2022-м подопечные Юрия Бабенко вышли на лед четырежды и уступили в трех матчах. Первое поражение «богатырям» обеспечило минское «Динамо» в войне буллитов (3:4 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Единственную в новом году победу «Витязь» отпраздновал в зарубе с ЦСКА (4:3 ОТ). А в паре недавних поединков коллектив Бабенко оказался слабее «Авангарда» (1:4) и «Северстали» (2:3 ОТ).

    «Барыс»

    Хоккейный клуб из Казахстана поучаствовал в 47 встречах, в которых сумел затащить 48 баллов. В рейтинге Востока он занимает восьмое место и опережает девятый «Амур» на 2 пункта.

    В период с 27 декабря по 5 января «Барыс» четырежды вышел на лед в статусе хозяев. На своей площадке ему удалось выбить три победы. Первую казахстанцы завоевали в месиве с «Автомобилистом» (3:2 Б).

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    • В последней встрече 2021-го года парни Юрия Михайлиса уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), а в новый год ребята из Нур-Султана ворвались с крупной победой над рижским «Динамо» (7:1).

    Два недавних поединка «Барыс» провел против «Металлурга» Мг и дважды взял очки. Дома казахстанцы уложились в основное время (3:2), а в Магнитогорске — решили все в овертайме (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на «Витязь» в этой встрече можно за 2.52, а победу «Барыса» букмекеры видят за 2.40. Коэффициент на ничью — 4.10.

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    Прогноз

    В ряде нескольких свежих матчей «Барыс» реально был хорош. Банда Михайлиса удачно ведет борьбу за плей-офф, но при этом ей необходимо активно набирать очки в каждом последующем поединке.

    В четырех предыдущих очных встречах на территории «Витязя» казахстанцы цепляли очки. Мотивированные гости и дальше продолжат расстраивать «богатырей».

    Ставка

    Парни из Нур-Султана внесут в свою копилку пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой -1 за 2.29.

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    «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Барыс» не планирует заканчивать победную серию
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