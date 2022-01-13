В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Витязь» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подольский клуб провел в чемпионате 48 матчей, в которых заработал 43 балла. В турнирной таблице Западной конференции он находится на десятом месте и отстает от позиций в топ-8 на 11 очков.

Минувший год «Витязь» завершил двумя гостевыми победами. В Череповце он переиграл «Северсталь» в овертайме (3:2 ОТ) а в Сочи — расправился с одноименной командой (4:3).

В 2022-м подопечные Юрия Бабенко вышли на лед четырежды и уступили в трех матчах. Первое поражение «богатырям» обеспечило минское «Динамо» в войне буллитов (3:4 Б).

Все прогнозы на КХЛ

Единственную в новом году победу «Витязь» отпраздновал в зарубе с ЦСКА (4:3 ОТ). А в паре недавних поединков коллектив Бабенко оказался слабее «Авангарда» (1:4) и «Северстали» (2:3 ОТ).

«Барыс»

Хоккейный клуб из Казахстана поучаствовал в 47 встречах, в которых сумел затащить 48 баллов. В рейтинге Востока он занимает восьмое место и опережает девятый «Амур» на 2 пункта.

В период с 27 декабря по 5 января «Барыс» четырежды вышел на лед в статусе хозяев. На своей площадке ему удалось выбить три победы. Первую казахстанцы завоевали в месиве с «Автомобилистом» (3:2 Б).

В последней встрече 2021-го года парни Юрия Михайлиса уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), а в новый год ребята из Нур-Султана ворвались с крупной победой над рижским «Динамо» (7:1).

Два недавних поединка «Барыс» провел против «Металлурга» Мг и дважды взял очки. Дома казахстанцы уложились в основное время (3:2), а в Магнитогорске — решили все в овертайме (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на «Витязь» в этой встрече можно за 2.52, а победу «Барыса» букмекеры видят за 2.40. Коэффициент на ничью — 4.10.

Прогноз

В ряде нескольких свежих матчей «Барыс» реально был хорош. Банда Михайлиса удачно ведет борьбу за плей-офф, но при этом ей необходимо активно набирать очки в каждом последующем поединке.

В четырех предыдущих очных встречах на территории «Витязя» казахстанцы цепляли очки . Мотивированные гости и дальше продолжат расстраивать «богатырей».

Ставка

Парни из Нур-Султана внесут в свою копилку пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой -1 за 2.29.