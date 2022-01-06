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    «Куньлунь» потеряет очки в 12-й игре кряду?

    «Куньлунь» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Северсталь»
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    Чжэ Чжан
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 6 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Куньлунь Ред Стар — Северсталь

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Сыграв в 45 встречах, представители Китая смогли захватить всего 25 очков. В таблице Восточной конференции они застряли на самом дне. От невообразимого места в топ-8 «Ред Стар» отстает на 19 пунктов.

    Вот уже 11 поединков кряду «Куньлунь» не может никого победить. Безвыигрышная серия «драконов» началась в Мытищах 4 декабря. Тогда хозяева были опозорены «Сибирью» (7:2).

    В четырех дальнейших матчах команда Айвана Занатты уступила в гостях, а вернувшись в Мытищи, пекинцы потерпели поражения от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ), «Торпедо» (0:4) и «Динамо» Минск (4:6).

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    В заключительных играх 2021-го «Куньлунь» уступил «Динамо» Рига (2:3 Б) и «Йокериту» (1:7) и попрощался с итальянским менеджером. В первом испытании 2022-го ситуация не изменилась. Во встрече со СКА китайский клуб также оказался слабее (1:5).

    «Северсталь»

    Череповчане провели в регулярке 45 поединков и взяли в них 57 баллов. В Западной конференции они замыкают первую пятерку и опережают шестой «Локо» на 3 пункта.

    В прошлом месяце «Северсталь» сдала позиции из-за пяти подряд поражений. Последний матч слабой серии состоялся 23 декабря. Тогда в Челябинске «сталь» была унижена «Трактором» (1:6).

    После встречи с командой Гатиятулина подопечные Андрея Разина скатали еще четыре поединка, в двух из которых череповчане были сильнее соперников.

    Победить «Северстали» удалось «Ак Барс» (4:3 ОТ) и «Динамо» Москва (4:2), а между этими матчами случилось поражение от «Витязя» (2:3 ОТ). В стартовой игре 2022-го «сталь» уступила минскому «Динамо» (3:5).

    Коэффициент

    «Куньлунь» в предстоящем матче считается аутсайдером, на победу которого букмекеры предлагают поставить за 4.68, ничья оценивается в 4.80, а победа «Северстали» — в 1.58.

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    Прогноз

    В 11 предыдущих встречах пекинцы проиграли. Команда пребывает в ужасной форме, поэтому и в противостоянии с «Северсталью» ей ловить нечего.

    Ставка

    Ребята Разина легко захватят очки и надежнее закрепятся в пятерке лучших на Западе. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой -1.5 за 1.99.

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    «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» потеряет очки в 12-й игре кряду?
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