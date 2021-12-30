«Флорида»
Команда из Санрайза поучаствовала в 29 поединках и заработала 40 баллов. Сейчас в Атлантическом дивизионе «пантеры» замыкают первую тройку с отставанием в 4 пункта от вершины.
Незадолго до небольшой паузы в НХЛ «Флорида» раздала соперникам довольно приличное количество очков. В четырех встречах из пяти последних «Пантерз» проиграли.
Одну из турнирных потерь подопечные Эндрю Брюнетта пережили в зарубе с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ), после которой им удалось хлопнуть «Аризону» в Финиксе (3:1).
Позже «Флорида» съездила в Денвер, где потерпела поражение от «Колорадо» (2:3). Еще пару матчей «Пантерз» сдали дома. При родной публике они слились «Оттаве» (2:8) и «Лос-Анджелесу» (1:4).
«Рейнджерс»
Парни с Манхэттена скатали 30 матчей, в которых завоевали 42 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает третью позицию и отстает от первых двух клубов на 1 балл.
В период с 22 ноября по 8 декабря «Рейнджерс» выдали семь побед подряд, после чего начали теряться. В четырех встречах из шести дальнейших «рейнджеры» проиграли.
Печальная серия команды Жерара Галлана стартовала с морального уничтожения в игре с «Колорадо» (3:7). А после победы над «Баффало» (2:1) Нью-Йоркский клуб уступил «Нэшвиллу» (0:1) и снова «Колорадо» (2:4).
Еще пару баллов «Рейнджерс» захватили в зарубе с «Аризоной» (3:2). В последнем на сегодняшний день поединке «синерубашечники» проиграли «Вегасу» (2:3 Б).
Коэффициенты
На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.10, ничейный результат оценивается в 4.62, а победа «Рейнджерс» — в 2.98.
Прогноз
Перед встречей с «рейнджерами»
Для банды из Нью-Йорка проблемы «Пантерз» могут сыграть ключевую роль в вопросе набора очков.
Ставка
Команда Жерара Галлана до паузы несколько раз проиграла, в предстоящем поединке она попытается наверстать упущенное. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.33.