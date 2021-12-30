В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Команда из Санрайза поучаствовала в 29 поединках и заработала 40 баллов. Сейчас в Атлантическом дивизионе «пантеры» замыкают первую тройку с отставанием в 4 пункта от вершины.

Незадолго до небольшой паузы в НХЛ «Флорида» раздала соперникам довольно приличное количество очков. В четырех встречах из пяти последних «Пантерз» проиграли.

Одну из турнирных потерь подопечные Эндрю Брюнетта пережили в зарубе с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ), после которой им удалось хлопнуть «Аризону» в Финиксе (3:1).

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Позже «Флорида» съездила в Денвер, где потерпела поражение от «Колорадо» (2:3). Еще пару матчей «Пантерз» сдали дома. При родной публике они слились «Оттаве» (2:8) и «Лос-Анджелесу» (1:4).

«Рейнджерс»

Парни с Манхэттена скатали 30 матчей, в которых завоевали 42 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает третью позицию и отстает от первых двух клубов на 1 балл.

В период с 22 ноября по 8 декабря «Рейнджерс» выдали семь побед подряд, после чего начали теряться. В четырех встречах из шести дальнейших «рейнджеры» проиграли.

Печальная серия команды Жерара Галлана стартовала с морального уничтожения в игре с «Колорадо» (3:7). А после победы над «Баффало» (2:1) Нью-Йоркский клуб уступил «Нэшвиллу» (0:1) и снова «Колорадо» (2:4).

Еще пару баллов «Рейнджерс» захватили в зарубе с «Аризоной» (3:2). В последнем на сегодняшний день поединке «синерубашечники» проиграли «Вегасу» (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.10, ничейный результат оценивается в 4.62, а победа «Рейнджерс» — в 2.98.

Прогноз

Перед встречей с «рейнджерами» в лазарете «Флориды» находятся девять хоккеистов . Некоторые пропустят матч из-за COVID-протокола, а некоторые — из-за травм.

Для банды из Нью-Йорка проблемы «Пантерз» могут сыграть ключевую роль в вопросе набора очков.

Ставка

Команда Жерара Галлана до паузы несколько раз проиграла, в предстоящем поединке она попытается наверстать упущенное. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.33.