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    «Вегас» устроит разнос «Лос-Анджелесу»?

    «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч НХЛ 29 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Вегас»
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    Джонатан Маршессо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская банда набрала 33 очка в 30 играх. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она оказалась на пятом месте. От плей-офф зоны «монархи» отстали на 3 пункта.

    В первой половине декабря «Лос-Анджелес» оформил пару больших побед при своих болельщиках. Дома «Кинг» разнесли «Даллас» (4:0) и взяли верх над «Миннесотой» (2:1).

    После крутых выступлений при родной публике подопечные Тодда Маклеллана съездили в гости на четыре поединка. Сперва во Флориде «ферзи» уступили «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) и раскатали «Пантерз» (4:1).

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    Следующей локацией в списке «Кингз» числилась «PNC-Арена», где они были разбиты «Каролиной» (1:5). В последнем матче «Лос-Анджелес» отпраздновал победу над «Вашингтоном» (3:2).

    «Вегас»

    Хоккейный клуб из Невады провел 32 встречи и заработал 40 очков. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона «отбросам» удалось вырваться на первую позицию. Второй «Анахайм» они обгоняют чисто по дополнительным показателям.

    Незадолго до паузы в НХЛ «Вегас» выдал 5-матчевую беспроигрышную серию, которая стартовала на «Т-Мобайл Арене» с поединка против «Миннесоты» (6:4).

    В четырех следующих встречах «Голден Найтс» выносили оппонентов на чужой территории. Парни Питера Дебура хлопнули «Бостон» (4:1), «Нью-Джерси» (5:3), «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Айлендерс» (4:3 Б).

    Закончив свои приключения в статусе гостей, «Вегас» вернулся домой на матч с «Тампой-Бэй». В этой игре подопечные Дебура оказались слабее (3:4).

    Коэффициенты

    На «Лос-Анджелес» в этой встрече дается коэффициент 3.01, на победу «Вегаса» букмекеры предлагают зарядить за 2.10, а ничья оценивается в 4.58.

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    Прогноз

    К очной игре команды подходят с рядом кадровых потерь, но еще до паузы «Голден Найтс» здорово с ними справлялись. Незадолго до приостановки сезона парни из Невады набрали отличную форму, которую они продемонстрируют и в Калифорнии.

    Ставка

    Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вегас» устроит разнос «Лос-Анджелесу»?
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