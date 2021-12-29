В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Барыс Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В 43 встречах казахстанцы взяли 42 очка и поднялись на восьмую позицию в Восточной конференции. От девятого «Автомобилиста» им удалось отклеиться на 2 пункта.

В начале декабря «Барыс» улучшил свои дела на Востоке благодаря четырем подряд победам, а 12 числа текущего месяца смелая серия была уничтожена в поединке с «Нефтехимиком» (1:3).

После встречи с «нефтяниками» подопечные Юрия Михайлиса успели еще дважды проиграть, но сперва была выездная победа над «Автомобилистом» (2:0).

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В провальных поединках «Барыс» не сумел справиться с «Ак Барсом» (2:0) и «Трактором» (2:4). Зато в последней игре казахстанская команда снова расстроила «Авто» (3:2 Б).

«Салават Юлаев»

Сыграв в 43 матчах чемпионата, уфимский клуб захватил 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он съехал на четвертую строчку, пропустив на 1 балл «Ак Барс».

В этом месяце у «Салавата Юлаева» была и своя беспроигрышная серия, также дошедшая до четырех матчей. Стартовала она для «юлаевцев» дома, где хозяева хлопнули «Адмирал» (4:2) и «Сочи» (5:0).

Еще парочку побед подопечные Томи Ламсы обеспечили себе дома. На вражеской территории уфимская команда одержала верх над «Ак Барсом» (4:2) и «Куньлунем» (4:3 ОТ).

В двух встречах из трех последних зеленые проиграли. Уступили «юлаевцы» «Спартаку» (2:3 Б) и «Сибири» (2:3 ОТ). Между этими поединками была победа над «Автомобилистом» (4:2).

Коэффициенты

На «Барыс» в предстоящем матче можно поставить за 2.80, в то время как фаворитом букмекеры считают «Салават Юлаев» — 2.19. Ничья оценивается в 4.14.

Прогноз

Уфимцев ждет непростое испытание, учитывая, как казахстанцы провели несколько предыдущих матчей дома — 3 победы в четырех встречах с индивидуальным тоталом 5+ голов в двух из них.

Однако парни Томи Ламсы и сами могут стрельнуть высокой результативностью на чужой территории.

Ставка

Три последних очных поединка в Нур-Султане остались за «юлаевцами». Дважды они выигрывали с разницей в 3+ шайбы. Ожидаем повторения гостевой щедрости. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.60.