В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют со Словакией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 27 декабря. Начало запланировано на 05:30 мск. США U20 — Словакия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США U20

На новом мировом первенства команда из Соединенных Штатов будет играть в группе B и соперничать за выход в плей-офф со Швейцарией, Россией, Словакией и Швецией.

Биться за медали США U20 готовы под руководством Нэйта Лимана — менеджера, с которым молодежка затащила прошлый МЧМ. Тогда на групповом этапе американцы взяли 9 очков. С разницей голов 25:5 они выиграли группу.

Стартовали представители Северной Америки с поражения от России (3:5), после которого банда Лимана вынесла Австрию (11:0), Чехию (7:0) и Швецию (4:0).

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В плей-офф США пересеклись со Словакией и справились с этим испытанием (5:2). Далее команда Лимана переиграла Финляндию (4:3), а в битве за золото — хлопнула Канаду (2:0).

Словакия U20

На прошлогоднем МЧМ Словакией руководил Петровицки, которого после турнира сменил Иван Фенеш. Именно этот менеджер поведет за собой молодых хоккеистов на новом первенстве.

Чемпионат мира 2021 заполнился Словакии U20 всего одной победой, добытой в игре со Швейцарией (1:0). Этого скромного результата хватило для четвертого места в группе.

После матча со швейцарцами Словакия пережила три неудачи на групповой стадии. Команда Петровицки потерпела поражения от Канады (1:3), Германии (3:4 ОТ) и Финляндии (0:6).

Пробившись в четвертьфинал, Словакия встретилась с США. В плей-офф матче парни Петровицки неплохо огрызались, но в итоге потерпели крупное поражение (2:5).

Коэффициенты

Победа США оценивается в 1.14, на ничью букмекеры дают возможность поставить за 10.0, а на победу Словакии — за 12.5.

Прогноз

Матчи со Словакией не всегда даются Штатам легко . В двух очных встречах из пяти предыдущих американцы проиграли. При этом всего раз команды забивали больше гола в первом периоде. Обычно им нужно больше 20 минут на раскачку.

Ставка

В предстоящем поединке парни Нэйта Лимана по делу считаются фаворитами, однако им снова предстоит помучиться минимум до второй двадцатиминутки. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода меньше 2 за 1.92.