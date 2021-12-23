В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В 42 матчах челябинская команда смогла завоевать 59 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на втором месте с отставанием от лидеров в 4 балла.

Начало декабря «Трактору» посчастливилось провести дома. В двух поединках из четырех, прошедших в Челябинске, «танкисты» были сильнее соперников.

Но сперва подопечные Анвара Гатиятулина остались без очков в зарубе с «Амуром» (0:2). А порадовать местную публику победами команде удалось во встречах со «Спартаком» (4:1) и «Куньлунем» (3:2 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Еще один матч на своем льду «Трактор» сдал СКА (1:4). Два последних поединка банда Гатиятулина скатала на чужой территории. В гостях челябинцы хлопнули «Сибирь» (4:2) и крупно влетели «Ак Барсу» (1:5).

«Северсталь»

Череповчане провели 40 игр и затащили в них 52 очка. В зачете Запада «сталь» замыкает первую пятерку и отстает от вершины всего на 4 пункта.

В шести недавних матчах «Северсталь» оформила всего одну победу. Упомянутый печальный период стартовал для команды с поединка против «Амура» в Череповце. В нем хозяева остались с нулем (1:2).

В следующей встрече «Северсталь» хлопнула «Витязь» (3:1), а еще в паре игр при поддержке родных болельщиков подопечные Андрея Разина уступили «Йокериту» (3:4 ОТ) и «Авангарду» (2:3).

Парочку матчей посвежее «Северсталь» провела в гостях. В Краснодарском крае она проиграла «Сочи» (4:5). Визит в Магнитогорск закончился для коллектива Разина обломом в дуэли с «Металлургом» Мг (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На «Трактор» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.69, а в победу «Северстали» они верят слабо — 4.22. Ничейный исход оценивается в 4.40.

Прогноз

Несмотря на несколько обидных потерь в последних матчах, «сталь» всегда старалась биться с соперниками на равных и демонстрировала при этом неплохую результативность.

В текущем сезоне банда Разина не боится никого , «Трактор» также не станет исключением.

Ставка

В Челябинске гости зарубятся с командой Гатиятулина в равный хоккей и обязательно получат свои шансы на 2-3 гола. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 2.37.