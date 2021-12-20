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    «Питтсбург» без напряга разберется с «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч НХЛ 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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    Крис Летанг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2021 года
    Нью-Джерси
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  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч Нью-Джерси — Питтсбург

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  • 4.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    Банда из Ньюарка провела 29 матчей и заработала в них 25 очков. С такими слабенькими показателями она занимает предпоследнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В матче 9 декабря «Нью-Джерси» при родной публике устроил разнос «Филадельфии» (3:0). На сегодня это последняя победа «Девилз» в чемпионате.

    В пяти дальнейших встречах подопечных Линди Раффа преследовали только неудачи. Печальная полоса «Девс» зародилась в их домашнем поединке против «Нэшвилла» (2:3).

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    На чужой территории счастье также не свалилось на «Джерси». Команда проиграла «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6). В остальных матчах парни Раффа прихлопнули «Вегас» (2:5) и «Детройт» (2:5).

    «Питтсбург»

    Ребята из Пенсильвании также скатали 29 матчей, но заработали в них 37 баллов. В Столичном дивизионе «Пенс» закрепились на четвертом месте с отрывом от соседей снизу на 8 пунктов.

    С 28 ноября по 2 декабря «Питтсбург» трижды кряду проиграл. Последним, кто заставил «пингвинов» страдать, был «Эдмонтон» (2:5). С тех пор они больше не думали о поражениях.

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    • Беспроигрышная серия «Пингвинз» стартовала с трех гостевых матчей. На чужом льду подопечные Майка Салливана разделались с «Ванкувером» (4:1), «Сиэтлом» (6:1) и «Вашингтоном» (4:2).

    К счастью для болельщиков «Питтсбурга», их любимые хоккеисты не забыли и о победах в домашних играх. В трех встречах в статусе хозяев «Пенс» взяли верх над «Анахаймом» (1:0), «Монреалем» (5:2) и «Баффало» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.07, а фаворитом игры они считают «Питтсбург» — 2.06. Кэф на ничью — 4.62.

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    Прогноз

    Помимо унылой игры в защите и отсутствия побед, на «Джерси» насыпались проблемы, связанные с кадровыми потерями. Перед встречей с «Питтсбургом», набирающим сейчас ход, это очень плохие новости.

    Ставка

    В Ньюарке «Пингвинз» продолжат выигрывать и сделают это с уверенным перевесом в результате. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 2.17.

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    «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» без напряга разберется с «Нью-Джерси»?
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