В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В 32 встречах регулярного первенства ярославская команда забрала себе 39 очков. Эти турнирные показатели поместили ее на шестую позицию в Западной конференции.

В поединке 7 ноября «Локомотив» на «Арене-2000» оказался слабее в голевом месиве с «Амуром» (3:4 Б). А затем «железнодорожников» ждала 4-матчевая гостевая серия.

В трех встречах на чужом льду подопечные Игоря Никитина победили. Сперва в Белоруссии они прихлопнули «Динамо» Минск (7:3), а в Питере — разделались со СКА (3:1).

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С таким же счетом ярославцы прибили «Сочи» (3:1), после чего в Нижнекамске команду ждал облом от «Нефтехимика» (0:1). Вернувшись на свою территорию, «Локо» переиграл «Йокерит» (2:1 ОТ).

«Трактор»

Челябинские хоккеисты провели 33 матча, после которых остались с 50 баллами на счету. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают второе место.

С 3 по 17 ноября «Трактор» ни разу не проиграл. Цепочка с активным набором очков стартовала с домашней встречи с «Адмиралом», в которой хозяева были беспощадны (6:1).

В следующем матче команда Анвара Гатиятулина в Нур-Султане прихлопнула «Барыс» (5:4 ОТ). Далее челябинцы получили баллы в ходе несостоявшейся игры с «Салаватом».

После Евротура «Трактор» победил «Магнитку» (3:2 ОТ) и «Сибирь» (3:2 Б), а затем была осечка в битве с «Нефтехимиком» (0:1). После удачной игры с «Адмиралом» 21 ноября (2:1) «медведи» уступили в зарубе с «Динамо» Москва (6:7 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.75.

Для команды Анвара Гатиятулина встреча в Ярославле будет одной из сложнейших в этом месяце, однако с непростым испытанием челябинцы готовы справиться.