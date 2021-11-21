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    «Торонто» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Питтсбург»
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    «Торонто» в матче с «Нэшвиллом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Ноября 2021 года
    Торонто
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    •  Торонто 03:00 Питтсбург Питтсбург
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    «Торонто»

    В 18 играх регулярного сезона канадская банда из Онтарио заработала 25 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на втором месте, уступая пару баллов «Флориде».

    В период с 28 октября по 7 ноября «Торонто» оформил пять побед подряд, после чего успешные выступления «листочков» прервались на одну встречу с «Лос-Анджелесом» (1:5).

    Получив сполна от «Кингз», подопечные Шелдона Кифа быстро опомнились и выдали еще пять побед. Новая успешная серия «Мэйпл Лифс» стартовала с разгрома «Филадельфии» (3:0).

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    Далее на «Скотиабанк Арене» «Торонто» хлопнул «Калгари» (2:1 ОТ), а в «КиБанк Центре» — «Баффало» (5:4). В двух последних домашних играх «Мэйпл Лифс» прибили «Нэшвилл» (3:0) и «Рейнджерс» (2:1).

    «Питтсбург»

    Коллектив из Пенсильвании пока не так хорош. В 16 играх он оформил себе 16 очков, а в турнирной таблице Столичного дивизиона застрял на шестой позиции.

    В ноябре «Питтсбург» провел 8 матчей, но только в трех встречах ему удалось обыграть соперников. В одном из принципиальных поединков «Пенс» смогли разобраться с «Филадельфией» (3:2 ОТ).

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    • А после зарубы с «Флайерз» подопечные Майка Салливана не справились с «Миннесотой» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б). Еще одну успешную встречу «Пингвинз» скатали с «Флоридой» (3:2 Б).

    В трех следующих поединках «Питтсбург» потерпел поражения от «Оттавы» (3:6), «Вашингтона» (1:6) и «Баффало» (1:2). А в последнем матче «пингвины» раздавили «Монреаль» (6:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Питтсбурга» — 3.40.

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    Беспроигрышную серию «Мэйпл Лифс» не хотели бы терять в поединке с унылым «Питтсбургом». Да, в состав «Пингвинз» наконец-то вернулся Кросби, но команду Салливана все еще лихорадит.

    Пока «Пенс» не очухались, канадский клуб должен спокойно брать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» за 1.93.

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    «Торонто» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. Разберется ли «Торонто» с проблемным «Питтсбургом»?
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