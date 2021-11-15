В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Минск-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

В 26 играх сезона белорусская команда смогла завоевать 32 очка, благодаря чему она заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

С 20-х чисел октября до паузы на Евротур результаты «Динамо» Минск резко скатились. В пяти матчах из семи «зубры» проиграли. При этом они не всегда теряли баллы в поединках с сильными соперниками.

В паре гостевых встреч подопечные Крэйга Вудкрофта слились «Сибири» (2:3) и «Амуру» (0:3). А после победы над «Адмиралом» (3:2) белорусы проиграли «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Динамо» Москва (3:7).

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Еще одно крупное поражение команда Вудкрофта пережила в противостоянии с «Торпедо» в Нижнем Новгороде (0:4). В последнем матче «Динамо» Минск хлопнуло «Спартак» (4:3 ОТ).

«Локомотив»

На счету ярославского коллектива сейчас 27 баллов, которые он заработал в 31 встрече. В общекомандном зачете Запада клуб расположился на седьмой позиции.

У «Локомотива» турнирные дела обстоят чуть хуже, чем у минских ребят. В трех встречах из четырех в конце прошлого месяца команда раздала очки конкурентам.

Сперва подопечные Игоря Никитина уступили «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), после чего были осечки в играх с «Динамо» Москва (1:4) и «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

В последнем октябрьском матче «Локо» прибил «Спартак» (4:2), а в ноябре «железнодорожники» слились «Торпедо» (2:3), победили «Металлург» Мг (3:2) и влетели «Амуру» (3:4 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Локомотива» — 2.09.

Ко встрече с «Локо» белорусские парни подходят не с лучшей статистикой домашних матчей. В трех из пяти недавних поединков в родных стенах «зубры» проиграли. Но при этом в шести играх из семи предыдущих хозяева забивали 3+ гола .

Ярославцы на данном этапе сезона имеют и свои проблемы, поэтому парни Вудкрофта вполне могут рассчитывать на добротную домашнюю победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 2.29.