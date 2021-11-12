В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 12 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Хоккейная команда из Ньюарка провела в регулярном первенстве 11 матчей, в которых заработала 14 очков. В таблице Столичного дивизиона она занимает шестую позицию.

В 5 поединках из 11 «Нью-Джерси» потерпел поражения, при этом цепочка из трех проигранных матчей случилась совсем недавно — в период с 31 октября по 6 ноября.

Сперва в «Пруденшал Центре» подопечные Линди Раффа не справились с «Коламбусом» (3:4 Б), а в ходе визита в Калифорнию «Девс» проиграли «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ).

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Разбить серию потерь «Девилз» удалось еще в одном поединке в Калифорнии. Это была встреча с «Сан-Хосе» (3:2 Б). А в очередном домашнем матче «Нью-Джерси» прихлопнул «Флориду» (7:3).

«Айлендерс»

Коллектив из Юниондейла, Нью-Йорк, принял участие в десяти встречах и заработал 12 очков. В рейтинге Столичного дивизиона он застрял на седьмой строчке.

На старте новой НХЛ «Айлендерс» пережили два крупных поражения, а первую победу они оформили в поединке с «Чикаго» (4:1). Затем «островитяне» слились еще в паре матчей в октябре.

Проиграла команда Барри Троца «Коламбусу» (2:3 ОТ) и «Нэшвиллу» (2:3 Б). Между этими встречами «Айлс» успели стрельнуть победами над «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0).

В текущем месяце «Айлендерс» сыграли трижды. В двух матчах ребята из Нью-Йорка прихлопнули «Монреаль» (6:2) и «Виннипег» (2:0), а 8-го числа они были избиты «Миннесотой» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Айлендерс» — 2.40.

Сейчас для «Джерси» Нью-Йоркский коллектив — равный по силе противник , с которым можно повоевать за пару баллов.

На фоне прошлой яркой игры в родных стенах стоит ожидать еще одной солидной победы «Девилз» в «Пруденшал Центре». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 1.5 за 1.87.