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    «Нью-Джерси» выдаст еще один яркий перформанс дома?

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 12 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
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    Тай Смит
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 12 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    Хоккейная команда из Ньюарка провела в регулярном первенстве 11 матчей, в которых заработала 14 очков. В таблице Столичного дивизиона она занимает шестую позицию.

    В 5 поединках из 11 «Нью-Джерси» потерпел поражения, при этом цепочка из трех проигранных матчей случилась совсем недавно — в период с 31 октября по 6 ноября.

    Сперва в «Пруденшал Центре» подопечные Линди Раффа не справились с «Коламбусом» (3:4 Б), а в ходе визита в Калифорнию «Девс» проиграли «Анахайму» (0:4) и «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ).

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    Разбить серию потерь «Девилз» удалось еще в одном поединке в Калифорнии. Это была встреча с «Сан-Хосе» (3:2 Б). А в очередном домашнем матче «Нью-Джерси» прихлопнул «Флориду» (7:3).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Юниондейла, Нью-Йорк, принял участие в десяти встречах и заработал 12 очков. В рейтинге Столичного дивизиона он застрял на седьмой строчке.

    На старте новой НХЛ «Айлендерс» пережили два крупных поражения, а первую победу они оформили в поединке с «Чикаго» (4:1). Затем «островитяне» слились еще в паре матчей в октябре.

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    • Проиграла команда Барри Троца «Коламбусу» (2:3 ОТ) и «Нэшвиллу» (2:3 Б). Между этими встречами «Айлс» успели стрельнуть победами над «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0).

    В текущем месяце «Айлендерс» сыграли трижды. В двух матчах ребята из Нью-Йорка прихлопнули «Монреаль» (6:2) и «Виннипег» (2:0), а 8-го числа они были избиты «Миннесотой» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Айлендерс» — 2.40.

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    Сейчас для «Джерси» Нью-Йоркский коллектив — равный по силе противник, с которым можно повоевать за пару баллов.

    На фоне прошлой яркой игры в родных стенах стоит ожидать еще одной солидной победы «Девилз» в «Пруденшал Центре». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 1.5 за 1.87.

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    «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» выдаст еще один яркий перформанс дома?
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