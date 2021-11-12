В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 12 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В десяти играх команда из Массачусетса смогла заработать всего 12 очков. В таблице Атлантического дивизиона она опустилась на пятую позицию.

На старте сезона «Бостон» сумел выиграть в трех матчах из четырех, забрасывая соперникам 3+ шайбы за 60 минут, а 28 и 29 октября «Брюинз» пережили пару крупных поражений.

Пострадала команда Брюса Кэссиди от «Флориды» (1:4) и «Каролины» (0:3). А после матчей с лидерами Востока «Бис» смогли взять у «Пантерз» реванш (3:2 Б).

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В ноябре «Бостон» успел провести три встречи. Сперва он припечатал «Детройт» (5:1), а затем крупно слился «Торонто» (2:5). В последней игре «Брюинз» одержали верх над «Оттавой» (3:2).

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты заработала 18 очков в 11 матчах и забила больше других клубов Запада — 47 голов. В Тихоокеанском дивизионе она занимает первое место.

В новой регулярке «Эдмонтон» потерпел всего два поражения. А стартовал сезон для «Ойлерз» с пяти побед подряд. В четырех выигранных матчах они закидывали соперниками минимум пятеру.

Первую осечку подопечные Дэйва Типпетта допустили в поединке против «Филадельфии» в «Роджерс Плейс» (3:5), после чего канадская команда выдала еще четыре победы.

«Эдмонтон» одержал верх над «Ванкувером» (2:1), «Сиэтлом» (5:2), «Нэшвиллом» (5:2) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Ну а в последнем матче «Ойлерз» неожиданно уступили «Детройту» (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Эдмонтона» — 2.61.

В данном промежутке регулярного первенства канадская банда выглядит мощнее и результативнее «Бостона», который во встречах с сильными соперниками действовал неудачно .

В «ТД Гарден» гости из Альберты могут прижать «Брюинз» и оформить крупную победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 2.09.