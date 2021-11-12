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    Сколько голов «Эдмонтон» бахнет в сетку «Брюинз»?

    «Бостон» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 12 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Эдмонтон»
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    Райан Маклеод
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 12 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Бостон»

    В десяти играх команда из Массачусетса смогла заработать всего 12 очков. В таблице Атлантического дивизиона она опустилась на пятую позицию.

    На старте сезона «Бостон» сумел выиграть в трех матчах из четырех, забрасывая соперникам 3+ шайбы за 60 минут, а 28 и 29 октября «Брюинз» пережили пару крупных поражений.

    Пострадала команда Брюса Кэссиди от «Флориды» (1:4) и «Каролины» (0:3). А после матчей с лидерами Востока «Бис» смогли взять у «Пантерз» реванш (3:2 Б).

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    В ноябре «Бостон» успел провести три встречи. Сперва он припечатал «Детройт» (5:1), а затем крупно слился «Торонто» (2:5). В последней игре «Брюинз» одержали верх над «Оттавой» (3:2).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты заработала 18 очков в 11 матчах и забила больше других клубов Запада — 47 голов. В Тихоокеанском дивизионе она занимает первое место.

    В новой регулярке «Эдмонтон» потерпел всего два поражения. А стартовал сезон для «Ойлерз» с пяти побед подряд. В четырех выигранных матчах они закидывали соперниками минимум пятеру.

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    • Первую осечку подопечные Дэйва Типпетта допустили в поединке против «Филадельфии» в «Роджерс Плейс» (3:5), после чего канадская команда выдала еще четыре победы.

    «Эдмонтон» одержал верх над «Ванкувером» (2:1), «Сиэтлом» (5:2), «Нэшвиллом» (5:2) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Ну а в последнем матче «Ойлерз» неожиданно уступили «Детройту» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бостона» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Эдмонтона» — 2.61.

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    В данном промежутке регулярного первенства канадская банда выглядит мощнее и результативнее «Бостона», который во встречах с сильными соперниками действовал неудачно.

    В «ТД Гарден» гости из Альберты могут прижать «Брюинз» и оформить крупную победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 2.09.

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    «Бостон» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Эдмонтон» бахнет в сетку «Брюинз»?
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