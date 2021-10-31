ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманНеизбежное увольнение. «Барселона» рассталась с Куманом «Бавария» потерпела крупнейший разгром за 43 годаИсторическое банкротство «Баварии» «Сиэтл Кракен»НХЛ. Победы «Сиэтла» и «Тампы», поражения «Питтсбурга» и «Бостона»
  • 12:59
    • Мбаппе пропустит матч с «Лиллем», Месси готов сыграть
  • 11:46
    • «Фиорентина» отдаст Кокорина в аренду зимой
    Все новости спорта

    «Питтсбург» сможет прервать домашнюю серию без побед?

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 31 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Генцел
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Октября 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • НХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Питтсбург»

    Хоккеисты из Пенсильвании в семи встречах сезона заработали 8 очков, из-за чего сейчас они лишь десятые в турнирной таблице Восточной конференции.

    В первом матче «Питтсбург» не пожалел «Тампу-Бэй» на ее территории (6:2), но после игры с «Лайтнинг» он и сам потерял баллы в зарубе с «Флоридой» (4:5 ОТ).

    Пять следующих поединков подопечные Майка Салливана провели в родных стенах, где выдали всего две победы. В одном из успешных матчей на «PPG Paints-Арене» «Пингвинз» раскатали «Чикаго» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже «Питтсбург» оказался слабее «Далласа» (1:2 Б), а после разгрома «Торонто» (7:1) ребята из Пенсильвании крупно влетели «Тампе-Бэй» (1:5) и «Калгари» (0:4).

    «Нью-Джерси»

    Парни из Ньюарка провели в регулярном чемпионате пять поединков, в которых взяли 6 баллов. В зачете Восточной конференции команда идет 13-й.

    Все пять матчей новой регулярки «Нью-Джерси» скатал у себя дома. В дебютной встрече в Ньюарке «Девилз» вышли победителями из зарубы с «Чикаго» (4:3 ОТ).

  • Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22
  • Достойный симулятор с мелкими недочетами
  • 27/10/2021

    • Затем подопечные Линди Раффа принимали «Сиэтл», с которым также разобрались (4:2). А в противостоянии с «Вашингтоном» «Джерси» получил полную сетку (1:4).

    Третью победу в «Пруденшал Центре» «дьяволята» добыли в игре с «Баффало» (2:1 ОТ). В своем последнем матче «Нью-Джерси» уступил «Калгари» (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нью-Джерси» — 2.93.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В двух последних матчах при родных фанатах «Пингвинз» потерпели разгромные поражения, уступив соперникам с разницей в 4 шайбы.

    Однако в противостоянии с «Девилз» команда Салливана может исправить ситуацию, учитывая, что в трех предыдущих очных встречах в Пенсильвании хозяева выиграли. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.81
  • Прогноз на матч Штруфф — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Рублев — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Портленд — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» сможет прервать домашнюю серию без побед?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры