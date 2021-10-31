В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании в семи встречах сезона заработали 8 очков, из-за чего сейчас они лишь десятые в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом матче «Питтсбург» не пожалел «Тампу-Бэй» на ее территории (6:2), но после игры с «Лайтнинг» он и сам потерял баллы в зарубе с «Флоридой» (4:5 ОТ).

Пять следующих поединков подопечные Майка Салливана провели в родных стенах, где выдали всего две победы. В одном из успешных матчей на «PPG Paints-Арене» «Пингвинз» раскатали «Чикаго» (5:2).

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Позже «Питтсбург» оказался слабее «Далласа» (1:2 Б), а после разгрома «Торонто» (7:1) ребята из Пенсильвании крупно влетели «Тампе-Бэй» (1:5) и «Калгари» (0:4).

«Нью-Джерси»

Парни из Ньюарка провели в регулярном чемпионате пять поединков, в которых взяли 6 баллов. В зачете Восточной конференции команда идет 13-й.

Все пять матчей новой регулярки «Нью-Джерси» скатал у себя дома. В дебютной встрече в Ньюарке «Девилз» вышли победителями из зарубы с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Затем подопечные Линди Раффа принимали «Сиэтл», с которым также разобрались (4:2). А в противостоянии с «Вашингтоном» «Джерси» получил полную сетку (1:4).

Третью победу в «Пруденшал Центре» «дьяволята» добыли в игре с «Баффало» (2:1 ОТ). В своем последнем матче «Нью-Джерси» уступил «Калгари» (3:5).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Нью-Джерси» — 2.93.

В двух последних матчах при родных фанатах «Пингвинз» потерпели разгромные поражения, уступив соперникам с разницей в 4 шайбы .

Однако в противостоянии с «Девилз» команда Салливана может исправить ситуацию, учитывая, что в трех предыдущих очных встречах в Пенсильвании хозяева выиграли. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» за 2.13.