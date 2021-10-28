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    «Вашингтон» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Детройт»
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    «Вашингтон» в игре с «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 28 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Столичная команда провела шесть матчей, в которых сумела урвать 10 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на третьем месте.

    На старте сезона «Вашингтон» трижды сыграл на «Кэпитал Уан Арене». В первом домашнем поединке хозяева разнесли «Рейнджерс» (5:1).

    После погрома во встрече с «синерубашечниками» подопечные Питера Лавиолетта уступили «Тампе-Бэй» (1:2 ОТ) и одержали верх над «Колорадо» (6:3).

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    Затем в Ньюарке «Вашингтон» припечатал «Нью-Джерси» (4:1), а в родных стенах — слился «Калгари» (3:4 ОТ). В последнем матче «Кэпс» вышли победителями из голевой перестрелки с «Оттавой» (7:5).

    «Детройт»

    Команда из Мичигана также приняла участие в шести встречах, после которых в ее резерве лежат 7 очков. В таблице Востока красно-белые идут девятыми.

    В дебютной игре сезона «Детройт» устроил месиво с «Тампой-Бэй», но не сумел довести дело до победы (6:7 ОТ). После матча с действующим чемпионом «Ред Уингз» дважды выиграли.

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    • Команда Джеффа Блашилла одержала верх над «Ванкувером» (3:1) и «Коламбусом» (4:1), а в четвертой встрече на «Литл Сизарс Арене» «крылья» слились «Калгари» (0:3).

    В первом гостевом поединке нового сезона парни из Детройта были избиты «Монреалем» (1:6). В последнем матче «Ред Уингз» оформили победу над «Чикаго» (6:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается в 1.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Детройта» — 3.52.

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    «Детройт» начал сезон неплохо, победив в трех встречах похожих на себя соперников.

    Но в поединке против Овечкина и компании «крылышкам» будет сложновато, учитывая, какую форму на старте набрал Александр, и как много «Кэпс» забивают (в среднем 4 шайбы за игру). Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой -1 за 1.95.

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    «Вашингтон» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на хоккей. В столице Штатов «Вашингтон» легко разберется с «Детройтом»?
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