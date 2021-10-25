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    Негативная серия «Вегаса» продолжится в игре с «Айлендерс»?

    «Вегас» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 3.02) на хоккейный матч НХЛ 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Айлендерс»
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    Нолан Патрик
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 25 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    В четырех встречах ребята их Невады завоевали всего 2 очка, из-за чего команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Дебют НХЛ 2021/22 оказался для «Вегаса» удачным. На «Т-Мобайл Арене» «Голден Найтс» принимали «Сиэтл», с которым разобрались в результативной дуэли (4:3).

    После игры с «Кракеном» подопечные Питера Дебура не заработали ни единого балла. Сперва в Калифорнии «отбросы» неожиданно слились «Лос-Анджелесу» (2:6).

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    А во второй встрече на «Т-Мобайл Арене» «клинки» влетели «Сент-Луису» (1:3). Еще в одном игре на своем льду «Вегас» оказался слабее «Эдмонтона» (3:5).

    «Айлендерс»

    Парни из Элмонта, Нью-Йорк, провели пять поединков, в которых взяли 5 баллов. В зачете Восточной конференции команда идет десятой.

    Для «Айлендерс» этот сезон начался не лучшим образом, поскольку в двух стартовых играх «островитяне» потерпели два поражения. В первом матче они влетели «Каролине» (3:6).

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    • А в зарубе с «Пантерз» в «BB&T Центре» парни Барри Троца проиграли с более крупной разницей (1:5). Но 20 октября «Айлс» сумели оформить победу, хлопнув «Чикаго» (4:1).

    В следующем поединке «Айлендерс» не справились с «Коламбусом» (2:3 ОТ), а в противостоянии с «Аризоной» Нью-Йоркские ребята организовали разгром (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Айлендерс» — 3.02.

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    На «Т-Мобайл Арене» хозяев считают фаворитами, вот только в двух предыдущих поединках родные стены не сильно помогли «отбросам».

    В зарубе с дерзкими парнями из Нью-Йорка «Вегас» снова рискует пострадать. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» за 3.02.

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    «Вегас» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на хоккей. Негативная серия «Вегаса» продолжится в игре с «Айлендерс»?
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