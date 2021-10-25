«Миннесота»
В четырех встречах нового регулярного сезона парни из Сент-Пола урвали 8 очков, благодаря чему оказались четвертыми в турнирной таблице Западной конференции.
На данном этапе сезона «Миннесота» не испытывала на себе негативные эмоции от поражений. В дебютном поединке НХЛ 2021/22 «Уайлд» одержала верх над «Анахаймом» (2:1).
Еще в одном матче в Калифорнии подопечные Дина Эвансона справились с «Лос-Анджелесом» (3:2). В первом домашнем поединке «Минни» разделалась с «Виннипегом» (6:5 ОТ).
Затем в «Эксел Энерджи Центре» «Миннесоту» ждал еще один матч против «Анахайма». И снова в дуэли с «Дакс» ребята Дина Эвансона оказались сильнее (4:3 ОТ).
«Нэшвилл»
Хоккейный клуб из Теннесси успел выйти на лед в ходе пяти поединков, после которых остался лишь с двумя баллами. В зачете Запада он занимает 14-е место.
На старте сезона «Нэшвилл» у себя дома принимал «Сиэтл». В поединке с «Кракеном» стороны устроили голевую перестрелку, в которой «Предс» в итоге были повержены (3:4).
Во втором матче в Теннесси подопечные Джона Хайнса не справились с «Каролиной» (2:3). А первую победу «Предаторз» отпраздновали в игре с «Лос-Анджелесом» (2:1).
После встречи с «Кингз» «Нэшвилл» дома оказался слабее «Рейнджерс» (1:3), а в первом выездном поединке «хищники» потерпели поражение от «Виннипега» (4:6).
Прогноз и ставка
Победа «Миннесоты» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Нэшвилла» — 3.18.
На старте сезона «Минни» далеко не всегда кладет голы пачками, но хорошая игра в защите помогает команде идти без потерь.
В то же самое время «Предс» оформили всего одну победу в пяти матчах. В каждой проигранной встрече
От поединка в Сент-Поле ожидаем очередной уверенной игры хозяев и попыток «Предаторз» навязать борьбу. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.36.