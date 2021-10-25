В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 октября. Начало встречи — в 01:00 мск. «Миннесота» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В четырех встречах нового регулярного сезона парни из Сент-Пола урвали 8 очков, благодаря чему оказались четвертыми в турнирной таблице Западной конференции.

На данном этапе сезона «Миннесота» не испытывала на себе негативные эмоции от поражений. В дебютном поединке НХЛ 2021/22 «Уайлд» одержала верх над «Анахаймом» (2:1).

Еще в одном матче в Калифорнии подопечные Дина Эвансона справились с «Лос-Анджелесом» (3:2). В первом домашнем поединке «Минни» разделалась с «Виннипегом» (6:5 ОТ).

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Затем в «Эксел Энерджи Центре» «Миннесоту» ждал еще один матч против «Анахайма». И снова в дуэли с «Дакс» ребята Дина Эвансона оказались сильнее (4:3 ОТ).

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из Теннесси успел выйти на лед в ходе пяти поединков, после которых остался лишь с двумя баллами. В зачете Запада он занимает 14-е место.

На старте сезона «Нэшвилл» у себя дома принимал «Сиэтл». В поединке с «Кракеном» стороны устроили голевую перестрелку, в которой «Предс» в итоге были повержены (3:4).

Во втором матче в Теннесси подопечные Джона Хайнса не справились с «Каролиной» (2:3). А первую победу «Предаторз» отпраздновали в игре с «Лос-Анджелесом» (2:1).

После встречи с «Кингз» «Нэшвилл» дома оказался слабее «Рейнджерс» (1:3), а в первом выездном поединке «хищники» потерпели поражение от «Виннипега» (4:6).

Прогноз и ставка

Победа «Миннесоты» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Нэшвилла» — 3.18.

На старте сезона «Минни» далеко не всегда кладет голы пачками, но хорошая игра в защите помогает команде идти без потерь.

В то же самое время «Предс» оформили всего одну победу в пяти матчах. В каждой проигранной встрече «Нэшвилл» пропустил минимум 3 шайбы .

От поединка в Сент-Поле ожидаем очередной уверенной игры хозяев и попыток «Предаторз» навязать борьбу. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит + ТБ 4.5 за 2.36.