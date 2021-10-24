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    «Салават Юлаев» прервет серию домашних игр без побед?

    «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Локомотив»
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    Маркус Гранлунд
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Уфимцы поучаствовали в 21 встрече регулярного сезона, после которой они оказались третьими в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками.

    Последнюю победу в родных стенах «Салават Юлаев» подарил своим болельщикам 8 октября. В тот день хозяева на «Уфа-Арене» разделались с «Йокеритом» (3:2 ОТ).

    После матча с «шутами» подопечные Томи Ламсы дома слились СКА (0:5) и «Ак Барсу» (2:3 Б). Затем было гостевое поражение от «Автомобилиста» (3:4 ОТ).

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    Три последних встречи «Салават Юлаев» также провел в разъездах, где оформил убедительные победы, прибив «Металлург» Мг (5:2), «Трактор» (6:1) и ЦСКА (3:2).

    «Локомотив»

    Ярославская команда провела в регулярке 20 игр и заработала в них 24 балла. В таблице Западной конференции она расположилась на шестой строчке.

    В одном из гостевых матчей в начале октября «Локомотив» пережил неудачу во встрече со СКА (0:1), после которой «железнодорожники» выдали серию из четырех поединков без поражений.

    В ходе этого отрезка подопечные Игоря Никитина успели раскатать «Северсталь» в Череповце (5:1). А на «Арене-2000» «Локо» победил «Динамо» Москва (3:1), «сталь» (2:1 ОТ) и «Куньлунь» (4:3).

    Неожиданно серия ярославцев оборвалась в домашней игре с «Адмиралом» (1:3). После нее «Локомотив» отправился в Нур-Султан, где прибил «Барыс» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Локомотива» — 2.86.

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    В последних трех гостевых встречах уфимцы разделались с серьезными соперниками, подправив турнирное положение на Востоке.

    Очевидно, «юлаевцы» сумели вернуть хорошую форму, благодаря чему они готовы придумать первую с 8 октября победу в родных стенах. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.92.

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    «Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» прервет серию домашних игр без побед?
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